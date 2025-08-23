Маркарян спрятался в багажнике во время задержания

Правоохранители задержали подозреваемого в оскорблении памяти защитников Отечества, который пытался скрыться, спрятавшись в багажнике автомобиля, сообщили в Telegram-канале МВД РФ. По данным ТАСС, речь идет о блогере Арсене Маркаряне.

Инспекторы ДПС остановили автомобиль с подозреваемым, который спрятался в багажнике транспортного средства, — говорится в сообщении МВД.

Подозреваемого задержали на Можайском шоссе возле Кубинки инспектора ДПС Московской области. Его доставили в территориальный отдел полиции. В ближайшее время фигуранта переведут в следственные органы для дальнейшего разбирательства.

Ранее юрист Александр Хаминский заявил, что Маркаряну может грозить до 12 лет лишения свободы. По словам эксперта, его обвиняют в реабилитации нацизма и публичных призывах к терроризму. Также готовятся проверки по другим инцидентам. Среди них — возможное подстрекательство к сексуальному насилию над несовершеннолетними. Хаминский подчеркнул, что даже шутливая форма повествования не освободит от ответственности.