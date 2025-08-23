Юрист раскрыл, какие проблемы нажил Маркарян своими высказываниями

Если обвинения в реабилитации нацизма против блогера Арсена Маркаряна подтвердятся, ему грозят статьи УК РФ с наказанием до 12 лет лишения свободы, рассказал юрист и руководитель Центра правопорядка в Москве и Московской области Александр Хаминский в беседе с корреспондентом NEWS.ru. По его словам, также готовятся проверки по другим эпизодам, связанным с публичными высказываниями инфобизнесмена.

Возбуждено уголовное дело о реабилитации нацизма по статье 354.1 УК РФ, что предусматривает наказание до пяти лет лишения свободы. Другим поводом <...> стало интервью, в котором он сформировал «стойкую позицию о правильности идеологии и практики терроризма» и высказал публичные призывы к осуществлению террористической деятельности <...>. Согласно ч. 2 ст. 205.2 УК РФ, за это деяние грозит наказание в виде лишения свободы сроком до семи лет, — заключил Хаминский.

По мнению юриста, обвинения могут расшириться: например, высказывания с признаками призывов к сексуальному насилию над несовершеннолетними. Эти действия могут быть квалифицированы по статьям 131 и 132 УК РФ как подстрекательство к преступлениям. Суд, в зависимости от тяжести обвинения, может также назначить дополнительные сроки. При этом Хаминский отметил, что даже шутливая форма подачи не освобождает от ответственности, если будет доказан умысел.

Ранее Маркаряна задержали за оскорбление памяти защитников Отечества. По информации Следственного комитета России, в феврале он опубликовал видео с подобного рода содержанием. В ближайшее время блогера допросят.