16 декабря 2025 в 04:26

Бывший депутат Госдумы объявлен в федеральный розыск

МВД: бывший депутат Госдумы Напсо объявлен в розыск по статье УК РФ

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
Бывший депутат Государственной думы Юрий Напсо объявлен в федеральный розыск, передает ТАСС. Его подозревают в совершении уголовного преступления.

Напсо Ю. А, родившийся 17 апреля 1973 года, объявлен в розыск по статье УК РФ, — сказано в публикации.

Ранее Металлургический районный суд Челябинска приговорил заместителя директора компании «Глобус» к пяти с половиной годам колонии строгого режима. Такая мера назначена за мошенничество и дачу взятки.

Кроме того, в Астрахани ведется розыск человека, причастного к дорожному конфликту, в ходе которого получил травмы тренер гандбольного клуба «Динамо» Георгий Заикин, сообщил представитель УМВД России по Астраханской области. На основании произошедшего возбудили уголовное дело по статье «Хулиганство».

До этого Заикин оказался в центре дорожного конфликта. Вечером, после тренировки, он столкнулся с агрессивным водителем BMW. В результате резкого маневра автомобиль тренера съехал на обочину и получил повреждения. Водитель BMW, не останавливаясь, начал выламывать дверь машины Заикина и угрожать физической расправой. Затем он избил тренера, что привело к потере сознания.

