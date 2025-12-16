Бывший депутат Госдумы объявлен в федеральный розыск МВД: бывший депутат Госдумы Напсо объявлен в розыск по статье УК РФ

Бывший депутат Государственной думы Юрий Напсо объявлен в федеральный розыск, передает ТАСС. Его подозревают в совершении уголовного преступления.

Напсо Ю. А, родившийся 17 апреля 1973 года, объявлен в розыск по статье УК РФ, — сказано в публикации.

