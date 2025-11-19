Суд вынес новый приговор мужчине, напавшему на ребенка за шапку с Z Напавшего на ребенка за шапку с Z мужчину приговорили к 4,5 года по новому делу

Суд Екатеринбурга вынес новый приговор Александру Неустроеву, который уже отбывает наказание в колонии за хулиганство и оскорбление мальчика в шапке с Z, сообщили ТАСС в суде. На этот раз ему назначили 4,5 года лишения свободы с отбыванием наказания в колонии строгого режима за поддержку терроризма.

Он признан виновным по ст. 205.2 УК РФ (публичные призывы к осуществлению террористической деятельности, публичные оправдания терроризма или пропаганда терроризма), — рассказала собеседница агентства.

Правоохранители возбудили новое уголовное дело из-за заявлений Неустроева, сделанных уже в колонии-поселении, где он отбывал наказание по первому делу. Мужчина положительно отозвался о терактах, в результате которых умер военкор Владлен Татарский и журналистка Дарья Дугина. Новый приговор привел к ужесточению срока и изменению режима на строгий.

Изначально Неустроев попал в колонию за хулиганство. В 2024 году, Октябрьский районный суд приговорил его к трем годам колонии-поселения за нападение на ребенка, который надел шапку с символом Z. Мужчина схватил мальчика за руку и обматерил его и его родителей. Мать ребенка написала заявление в полицию.

Ранее Западный окружной военный суд заочно приговорил политика Леонида Гозмана (внесен Минюстом РФ в список иноагентов) к 10 годам колонии общего режима. Его обвиняют в публичном оправдании терроризма. Скандальное заявление политактивист сделал в интервью зарубежному изданию и находясь за границей. Приговор ему вынесли заочно.