Иноагенту Гозману вынесли приговор по делу об оправдании терроризма Суд в Москве заочно приговорил Гозмана к 10 годам колонии общего режима

Второй Западный окружной военный суд заочно приговорил политика Леонида Гозмана (внесен Минюстом РФ в список иноагентов) к 10 годам колонии общего режима, заявили в пресс-службе прокуратуры Москвы. Мужчину обвиняют в публичном оправдании терроризма.

Суд вынес заочный приговор в отношении Леонида Гозмана. Он заочно осужден по ч. 2 ст. 205.2 УК РФ (публичное оправдание терроризма, совершенное с использованием информационно-телекоммуникационных сетей), — подчеркнули в ведомстве.

Установлено, что, находясь за границей, Гозман дал интервью зарубежному изданию, в котором публично оправдал терроризм. В ходе прений сторон прокурор просил суд заочно приговорить политика к 11 годам колонии. Сам подсудимый на заседание не явился, он находится в розыске.

Ранее суд заочно приговорил к восьми годам колонии актрису Яну Троянову (внесена Минюстом РФ в список иноагентов). Ей вменяют призывы к терроризму, возбуждение ненависти и вражды, унижение человеческого достоинства людей по национальному признаку и уклонение от обязанностей иноагента.