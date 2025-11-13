Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
13 ноября 2025 в 15:13

Суд вынес приговор Трояновой

Троянову заочно приговорили к восьми годам лишения свободы

Яна Троянова Яна Троянова Фото: Екатерина Чеснокова/РИА Новости

2-й Западный окружной военный суд заочно приговорил к восьми годам колонии актрису Яну Троянову (внесена Минюстом РФ в список иноагентов), сообщает ТАСС. Ей вменяют призывы к терроризму, возбуждение ненависти и вражды, унижение человеческого достоинства людей по национальному признаку и уклонение от обязанностей иноагента.

Суд постановил признать Яну Троянову виновной в инкриминируемых ей преступлениях и заочно приговорить к восьми годам колонии общего режима, — произнес судья.

Трояновой дополнительно назначали штраф в размере 250 тыс. рублей. На ближайшие четыре года ей также запретили заниматься администрированием интернет-ресурсов.

Ранее стало известно, что гособвинение потребовало заочно приговорить актрису Троянову к девяти годам лишения свободы. Также прокурор просил назначить ей штраф и запретить администрировать сайты в течение пяти лет.

До этого произошло задержание женщины, которая оправдывала теракт в Санкт-Петербурге на Университетской набережной. Было установлено, что уроженка Петрозаводска в апреле 2023 года положительно отзывалась о теракте, в котором погиб военкор Владлен Татарский.

