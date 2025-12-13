Прямая линия с Владимиром Путиным - 2025
13 декабря 2025 в 16:53

В Астрахани ищут участника конфликта, в котором избили тренера

В Астрахани ищут участника конфликта, где пострадал гандбольный тренер Заикин

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru
В Астрахани ведется розыск человека, причастного к дорожному конфликту, в ходе которого получил травмы тренер гандбольного клуба «Динамо» Георгий Заикин, сообщил РИА Новости представитель УМВД России по Астраханской области. На основании произошедшего было возбуждено уголовное дело по статье «Хулиганство».

Астраханская полиция проводит комплекс оперативно-розыскных мероприятий, направленный на задержание предварительно установленного участника конфликта, в котором тренер одной из астраханских спортивных команд получил телесные повреждения, — поделился собеседник.

Ранее Заикин оказался в центре дорожного конфликта. Вечером, после тренировки, он столкнулся с агрессивным водителем BMW. В результате резкого маневра автомобиль тренера съехал на обочину и получил повреждения. Водитель BMW, не останавливаясь, начал выламывать дверь машины Заикина и угрожать физической расправой. Затем он избил тренера, что привело к потере сознания.

Также сам тренер рассказал, что напавший на него мужчина анее был задержан за стрельбу, дрифт и другие незаконные действия. Он также отметил, что конфликт возник из-за агрессивного поведения водителя BMW на дороге.

Астрахань
полиция
розыск
конфликты
