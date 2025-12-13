Избитый в Астрахани тренер рассказал о нападавшем Тренер Заикин: напавший мужчина ранее был задержан за стрельбу и хулиганство

Тренер астраханского гандбольного клуба «Динамо» Георгий Заикин рассказал о том, что нападавший на него ранее был задержан за стрельбу, дрифт и другие правонарушения, передает РИА Новости. Он отметил, что конфликт начался из-за агрессивного вождения мужчины.

Причиной конфликта стало агрессивное вождение водителя BMW. Ранее его задерживали за стрельбу, дрифт и хулиганство в Астрахани на этой же машине, — поделился тренер.

Георгию Заикину сейчас 49 лет. В его карьере была не только работа в клубе «Динамо», но и руководство «Астраханочкой», а также женской сборной Казахстана по гандболу. Кроме того, он занимал посты в московском ЦСКА и краснодарском СКИФе.

Ранее сообщалось, что Заикин стал жертвой дорожного конфликта. Вечером, возвращаясь с тренировки, он попал в неприятную ситуацию на дороге: его подрезал водитель на BMW. Из-за маневра машина тренера вылетела на обочину и получила повреждения. После этого водитель BMW начал выламывать дверь автомобиля тренера и угрожал расправой. Затем он избил Заикина и тот потерял сознание.