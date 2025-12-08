«И спорили, и ссорились»: Стеблов о Михалкове, Пугачевой и сыне-монахе

Сегодня, 8 декабря, исполняется 80 лет народному артисту России Евгению Стеблову. Зрители помнят его по фильмам «Я шагаю по Москве», «По семейным обстоятельствам», «Приключения Шерлока Холмса и доктора Ватсона: Собака Баскервилей» и многим другим. Актер снялся примерно в 60 фильмах и играл в театре. Сколько лет Стеблов дружит с Никитой Михалковым, как живет сейчас и считает ли себя счастливым — в интервью NEWS.ru.

«Михалков говорил, что я лучший артист, чем он»

— Евгений Юрьевич, как относитесь к цифре 80?

— Нормально, я же не женщина. Мужчины спокойнее относятся к цифрам. Было бы здоровье, остальное приложится. У меня оно по возрасту.

— Как планируете отмечать дату?

— Поздравят близкие, знакомые. 13 декабря буду играть в театре Моссовета спектакль «Соло для часов с боем». И потом, как сказали, будут чествовать после постановки.

— Считаете себя счастливым человеком?

— У меня никогда не было ситуации, от чего артисты бывают несчастны, когда им не дают работать. Наоборот, я отказывался много от ролей — и в кино, и в театре. Мне грех жаловаться на судьбу. Столько играл за свою жизнь, что даже со счета сбился.

Хотя, когда в «Я шагаю по Москве» — первая моя главная роль — увидел вместо себя на экране какого-то сумасшедшего человека (таким я себе показался), очень смутился. Много лет не понимал, за что меня там хвалят.

Например, Никита Михалков мне говорил часто, что «вот ты лучший артист, чем я». Сам я так не считал и не считаю. Мы разные с ним. В нем уже тогда рождался режиссер. Он — яркая фигура мирового масштаба.

Евгений Стеблов и Никита Михалков Фото: Евгения Новоженина/РИА Новости

Наша дружба началась чуть позже — на картине «Перекличка» (1964 год). Мы играли танковый экипаж. Как-то спорили о природе подвига. Никита говорил, что подвиг — сознательное решение. А я полагал, что бессознательное. Так срабатывает его индивидуальность, он иначе не может.

Никита начал говорить о народе — он любит рассуждать на эту тему, кстати, абсолютно искренне. Я ему возьми да скажи: «А чего ты знаешь о народе, когда вырос в аквариуме?» Он привстал, и я понял, что может двинуть. Присутствовавший при разговоре актер Шавкат Газиев встал между ним и мною: «Ребята, успокойтесь!»

На следующий день был выходной в киногруппе. Во дворе гостиницы, где мы жили (а съемки проходили в белорусском городе Борисполе), осветители играли в волейбол. Я в окно увидел и вышел. Никита встал рядом, и мы некоторое время смотрели игру. Потом он говорит мне: «Давай дружить». С тех пор дружим.

Множество раз за эти годы и спорили, и ссорились. Но друг друга очень хорошо понимаем — творчески, по глазам. Не надо ничего объяснять… Я играл в нескольких его фильмах, включая «Утомленных солнцем». Мой сын Сережа работал в компании Никиты «ТРИТЭ», снимался в его картине «Юнкера».

Никита Михалков в фильме «Перекличка» Фото: Legion Media

«Разве может быть вторая Варлей?»

— Культовые советские фильмы хочется пересматривать снова и снова. С современным кино такого эффекта не возникает. Почему так, на ваш взгляд? Артисты плохо играют? Или зрители стали равнодушными?

— Ни то и ни другое. Артисты, мои коллеги, очень талантливые. Мы же, когда их принимаем в институт — а я много лет преподаю, — выбираем из множества ребят, которые приходят на конкурс.

Думаю, ничего нового не скажу. Сейчас же продюсерское кино, командуют не творческие люди, а деловые.

Меня довольно часто приглашают на переговоры о съемках в той или иной картине. На этих встречах, как правило, продюсер говорит мне, что ему нравится такая-то моя работа: «Нам хотелось бы что-то такое». Но «что-то подобное» — это ведь, получается, вторично.

— В прокат выходят ремейки культовых советских лент — «Москва слезам не верит», «Кавказская пленница». Депутаты Государственной думы выступали с предложением запретить современным режиссерам работать над ремейками. Что скажете вы?

— Соглашусь. Не надо портить то, что уже снято. Хотя как запретишь?

Но постановка задачи мне кажется странной — снять то, что уже было. Зачем? Это все равно как если бы пережить первую любовь во второй раз с одним и тем же партнером.

Ну как может быть вторая Наташа Варлей? Мне сложно себе это представить. Так же, как мне кто-то сказал, что якобы появился артист, похожий на меня. Я даже не любопытствовал, неинтересно.

Евгений Стеблов Фото: Наталья Шатохина/NEWS.ru

— В кино вы в последний раз снимались в 2013 году. Нет интересных предложений?

— Я не сторонник того, чтобы все время сниматься и роли, как блины, печь. Сейчас вовсе нет большого желания играть. В театре Моссовета у меня два спектакля и в Центральном академическом театре Российской армии (ЦАТРА) один. Мне достаточно.

— Кстати, стоимость билетов на некоторые театральные постановки в Москве доходит до 20 тысяч рублей.

— Что тут скажешь? Если есть большой спрос, это хорошо, правильно.

— На балет «Щелкунчик» билеты по 450 тысяч рублей выставлялись.

— Какая-то спекулятивная ситуация. Это не творческий вопрос. Должны быть билеты разные, в том числе более доступные. Эти все ситуации уже пройдены.

Когда создавался МХАТ, то одной из мотиваций был именно общедоступный театр, такую цель ставили создатели МХАТа.

«Я не понимал культа вокруг Пугачевой»

— С предыдущим юбилеем — 75-летием — президент России Владимир Путин поздравил вас телеграммой. Правда ли, что вы знакомы с ним лично?

— Мы однажды общались минут 15 вдвоем. Уже не помню, о чем говорили. Совершенно точно могу сказать, что он очень талантливый, а я таких людей чувствую. Европейским политикам до него далеко. Но у них другая система жизни.

Я бы, к примеру, никогда не смог жить на Западе. Не только сейчас, но и раньше. Меня никогда и не тянуло туда, ни в какой Голливуд. Интересно было бы посмотреть — да, но чтобы жить там — нет, это не мое.

Владимир Путин и Евгений Стеблов Фото: Дмитрий Астахов/РИА Новости

— То есть в Израиль, как Алла Пугачева, вы тоже не уехали бы?

— Нет, а зачем? А Пугачева никогда не была мне особенно интересна, я не понимал, почему из нее культ делали здесь. Да, приличная эстрадная певица была, профессиональная. Но не более того.

И ее не понимаю, чего эмигрировала-то? Ей кто-то тут запрещал что-то или мешал? Не понимаю ее мотивации. Мне кажется, они настолько утонули в деньгах, этого-то у них всегда было немерено…

Вообще оппозиционные настроения мне кажутся глупостью. Я знаю некоторых оппозиционеров. Одно время они вдруг стали приглашать меня на свои мероприятия. Я посмотрел эту тусню — неинтересная. Выступают против чего-то. Но тогда — за что ты? Я спрашивал, никто из них так и не смог сформулировать.

— Звучат предложения лишить Пугачеву звания народной артистки СССР за ее высказывания. Как считаете вы?

— Я бы этого не делал. Она уже и так себя лишила главного — Родины.

На ком женат Стеблов, сколько у него детей

Актер был дважды женат. Первая супруга, Татьяна, работала экономистом. Они прожили почти 40 лет в браке, до самой смерти женщины от остановки сердца в 2010 году.

Общий сын Сергей окончил актерский факультет Театрального института имени Б. Щукина. Пробовал себя как сценарист и режиссер. В 2013 году он уехал жить в Соловецкий монастырь, там принял монашество под именем Фотий.

Евгений Стеблов с сыном и женой Фото: Persona Stars/legion-media.ru

«Я говорил сыну: у твоей мамы было слабое сердце, но она все равно приняла решение подарить тебе жизнь, рискуя и без того слабым здоровьем. Я хотел бы, чтобы ты подарил мне внуков, продолжив наш род. А потом, если тебе хочется в монастырь, поезжай. Но он поступил по-своему… Мне бы, конечно, хотелось, чтобы были внуки. Но увы…» — признался артист в беседе с NEWS.ru.

Второй женой актера была Любовь Глебова, финансист по профессии. Минувшим летом они развелись.

