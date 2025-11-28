Новая награда, рак, личная жизнь: куда пропала Светлана Крючкова

Народная артистка РСФСР Светлана Крючкова впервые за долгое время вышла в свет. Чем сейчас занимается актриса, что известно о ее здоровье, как сложилась личная жизнь?

Чем сейчас занимается Крючкова

27 ноября в Мастерской «12» Никиты Михалкова назвали лауреатов Первой Открытой Евразийской кинопремии «Бриллиантовая бабочка». Среди них оказалась актриса Светлана Крючкова.

75-летняя звезда исполнила роль в эмоциональной картине «Двое в одной жизни, не считая собаки». Ее партнером по съемочной площадке стал Александр Адабашьян. Для обоих актеров это сотрудничество стало значимым событием.

Александр Артемович и Светлана Николаевна получили награды как лучшие актер и актриса.

Сейчас Крючкова категорически отказывается участвовать в современных кинопроектах. «Сериалы предлагают, да, деньги хорошие, но я не хочу. Деньги на свой памятник? Кому это надо? Кто тебя помнит, тот и помнит. А кто не помнит, хоть какой памятник поставь», — говорила она.

При этом актриса продолжает появляться на сцене родного БДТ.

«Я тихо сейчас живу, очень хорошо. У меня кот мой любимый. Рядом сын младший, ему 31 год, его девушка, моя подруга ближайшая — они все со мной», — признавалась актриса несколько лет назад.

Что известно о здоровье Крючковой

Для Светланы Крючковой этот выход в свет стал первым за долгое время. Звезда уже долгие годы испытывает проблемы со здоровьем.

В 2015 году Светлана узнала, что у нее опухоль в легких. Ее кот часто ложился ей на грудь, и это насторожило актрису. После обследований врачи подтвердили диагноз — рак.

Актриса перенесла десяток операций и клиническую смерть. Несмотря на невыносимые боли, она проявила невероятную стойкость. Благодаря усилиям врачей, ее удалось спасти. После химиотерапии знаменитость достигла стойкой ремиссии. Однако для работы ей требовались особые условия. Создатели сериала «Ликвидация» пошли на эти условия, чтобы Светлана могла принять участие в проекте.

«Я говорю — вот так и так, мне нужен трейлер на площадке, чтобы стоял отдельно и был только мой. Нужна квартира, и каждый вечер после съемки чтобы я обязательно могла плавать. И они мне все это обеспечили», — вспоминала Светлана.

Как сложилась личная жизнь Крючковой

Крючкова была замужем за поэтом и актером Михаилом Стародубом. Ее вторым серьезным романом стали отношения с советским кинооператором Юрием Векслером, от которого у нее родился сын Дмитрий.

Третьим супругом актрисы стал художник и декоратор Александр Молодцов. В возрасте 40 лет актриса родила ему сына, которого назвали Александром. В интервью программе «Судьба человека» Крючкова в 2020 году сообщила, что она рассталась с третьим супругом, потому что их отношения «изжили себя».

У актрисы трое внуков. Старшие — Антон и Полина — живут с родителями за границей. Сын артистки Дмитрий работает звукооператором во Франции. Знаменитая бабушка общается с ними по видеосвязи.

В 2022 году у младшего сына Крючковой Александра родилась дочь. Ее назвали Надеждой.

