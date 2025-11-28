Нутрициолог ответила, как отличить настоящее оливковое масло от подделки

Настоящее оливковое масло обладает чуть горьким вкусом и имеет фруктовые нотки, заявила NEWS.ru тренер-нутрициолог Ольга Яблокова. По ее словам, эти органолептические характеристики являются ключевыми для идентификации качественного продукта категории Extra Virgin или первого отжима, в то время как подделки часто обладают нейтральным или прогорклым вкусом.

Важно научиться выбирать настоящее оливковое масло и отличать его от подделок. Настоящее оливковое масло первого отжима обладает характерным вкусом — оно немного горчит, имеет фруктовые, травяные или ореховые нотки. У фальсификата вкус и ароматы обычно слабые или совсем безвкусные. Натуральное масло должно покрывать язык и вызывать легкое покалывание в горле от полифенолов в отличие от нейтрального или прогорклого вкуса у подделки, — пояснила Яблокова.

Она добавила, что при выборе масла крайне важно обращать внимание на упаковку и маркировку. По ее словам, продукт в темной стеклянной бутылке надежнее защищен от окисления, вызванного воздействием света. Эксперт также отметила, что на этикетке обязательно должна быть пометка Extra Virgin.

При выборе оливкового масла обратите внимание на упаковку. Лучше выбирать темные стеклянные бутылки, так как свет быстро ухудшает качество. Хранение масла также имеет значение. На него не должны попадать солнечные лучи, его не следует держать в душных помещениях, иначе начинается окисление жиров и продукт станет вредным. Важно смотреть на этикетку, предпочтение стоит отдавать маслу с пометкой Extra Virgin, а также обращать внимание на дату сбора оливок, а не только [на] срок годности, — пояснила Яблокова.

Ранее сообщалось, что эксперты Роскачества выявили признаки фальсификации в семи из 15 проверенных торговых марок оливкового масла. Специалисты установили, что в некоторых образцах присутствуют незаконные примеси других растительных масел, удешевляющие производство, которые не должны входить в состав подобной продукции.