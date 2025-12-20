«Докторская», прощай! Готовим оливье с копченой колбасой — так вкуснее

Этот вариант оливье выбирают, когда хочется более выразительного, яркого вкуса. Продукты простые, сочетание классическое, а результат получается идеальным: салат выходит сочным, плотным и с правильным балансом вкуса.

Отварите 3 картофелины и 2 моркови до мягкости, охладите и нарежьте небольшими кубиками. Также сварите 4 яйца, очистите и измельчите. Копченую колбасу возьмите качественную, без лишних добавок — достаточно 250 г, нарежьте таким же аккуратным кубиком, чтобы структура была равномерной. Добавьте 1 свежий огурец, 150 г зеленого горошка и мелко нарезанный пучок укропа по желанию.

Переложите все в глубокую миску, слегка посолите (учитывайте вкус колбасы). Заправьте 3–4 ст. л. майонеза, перемешайте мягко, чтобы салат сохранил форму и не превратился в пюре. Перед подачей дайте оливье настояться хотя бы 20–30 минут в холодильнике — так вкус становится более гармоничным, а текстура — плотной.

Совет: добавьте щепотку горчицы в заправку — вкус станет интереснее, но не перебьет остальные ингредиенты.

Первоначальный рецепт оливье ресторатора Люсьена Оливье не содержал колбасы — этот вариант появился в СССР, когда ингредиенты упростили и адаптировали под доступные продукты. Хотите приготовить тот самый оригинальный салат? Смотрите старинный рецепт у нас на сайте.