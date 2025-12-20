Системы ПВО России отразили массированный удар дронов и ракет Минобороны: системы ПВО сбили четыре снаряда HIMARS и 118 беспилотников за сутки

Российские системы противовоздушной обороны уничтожили за последние сутки четыре американских снаряда HIMARS и 118 беспилотников самолетного типа, сообщили в Минобороны РФ. Кроме того, был перехвачен один комплект управляемой ракеты «Нептун».

Средствами противовоздушной обороны сбиты четыре реактивных снаряда системы залпового огня HIMARS производства США, управляемая ракета большой дальности «Нептун» и 118 беспилотных летательных аппаратов самолетного типа, — говорится в сообщении.

Ранее в Министерстве обороны России сообщили, что за минувшие сутки Вооруженные силы РФ освободили населенные пункты Высокое в Сумской области и Светлое на территории Донецкой Народной Республики. Данные операции провели формирования группировок войск «Север» и «Центр».

Кроме того, военный эксперт Александр Артамонов заявил, что российские войска освободят город Димитров до Нового года. Он сообщил, что все вероятные маршруты для отхода украинских сил уже перекрыты. Краматорск и Славянск не обладали столь мощной линией обороны, как Димитров, отметил он.