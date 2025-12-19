Вооруженные силы России освободят Димитров до наступления Нового года, заявил NEWS.ru военный эксперт Александр Артамонов. По его словам, российские войска уже перекрыли все возможные пути для отступления ВСУ.
Я думаю, что в теории [освобождение Димитрова] произойдет до Нового года. С точки зрения прогнозов, это случится потому, что сейчас сражение вступило в терминальную фазу. Абсолютно все пути отхода ВСУ находятся под огневым контролем российской армии: артиллерийским, при помощи дронов и всех средств поражения. Поэтому вывод войск невозможен. Мало того, украинские военные паблики сами это подтверждают. С точки зрения важности, это последний настолько укрепленный населенный пункт, превращенный фактически в крепость, — поделился Артамонов.
Он подчеркнул, что Краматорск и Славянск не имели столь развитой системы укреплений как Димитров. По словам военного эксперта, утрата города предвещает скорый крах резервов ВСУ.
Соответственно, для Украины сразу ухудшатся условия поставок оружия и предоставления кредитов. Недаром [Владимир] Зеленский (президент Украины. — NEWS.ru) сам придает этому значение и заставляет [Александра] Сырского (главком ВСУ. — NEWS.ru) снова бросать все в бой, включая карателей из РДК, то есть все те резервы, которые даже мало пригодны для ведения штурмовых действий. Могу сказать, что так как вывод войск затруднен, то, соответственно, подвоз боекомплекта и запчастей для ВСУ фактически невозможен, — заключил Артамонов.
Ранее президент России Владимир Путин заявил, что Димитров находится в полном окружении ВС РФ. По его словам, российские силы контролируют примерно половину городской территории.