Военэксперт ответил, когда Димитров будет полностью освобожден Военэксперт Артамонов: Вооруженные силы России освободят Димитров до Нового года

Вооруженные силы России освободят Димитров до наступления Нового года, заявил NEWS.ru военный эксперт Александр Артамонов. По его словам, российские войска уже перекрыли все возможные пути для отступления ВСУ.

Я думаю, что в теории [освобождение Димитрова] произойдет до Нового года. С точки зрения прогнозов, это случится потому, что сейчас сражение вступило в терминальную фазу. Абсолютно все пути отхода ВСУ находятся под огневым контролем российской армии: артиллерийским, при помощи дронов и всех средств поражения. Поэтому вывод войск невозможен. Мало того, украинские военные паблики сами это подтверждают. С точки зрения важности, это последний настолько укрепленный населенный пункт, превращенный фактически в крепость, — поделился Артамонов.

Он подчеркнул, что Краматорск и Славянск не имели столь развитой системы укреплений как Димитров. По словам военного эксперта, утрата города предвещает скорый крах резервов ВСУ.

Соответственно, для Украины сразу ухудшатся условия поставок оружия и предоставления кредитов. Недаром [Владимир] Зеленский (президент Украины. — NEWS.ru) сам придает этому значение и заставляет [Александра] Сырского (главком ВСУ. — NEWS.ru) снова бросать все в бой, включая карателей из РДК, то есть все те резервы, которые даже мало пригодны для ведения штурмовых действий. Могу сказать, что так как вывод войск затруднен, то, соответственно, подвоз боекомплекта и запчастей для ВСУ фактически невозможен, — заключил Артамонов.

Ранее президент России Владимир Путин заявил, что Димитров находится в полном окружении ВС РФ. По его словам, российские силы контролируют примерно половину городской территории.