20 декабря 2025 в 13:08

Стал известен список украинцев, включенных в обвинительные списки ГП РФ

Мирошник: Буданова и Сырского обвиняют в создании условий геноцида в Донбассе

Александр Сырский Александр Сырский Фото: Социальные сети
Президент Украины Владимир Зеленский, глава ГУР Кирилл Буданов, главком ВСУ Александр Сырский и еще 38 лиц украинской политики внесены в обвинительные списки генеральной прокуратуры России, сообщил в интервью NEWS.ru посол по особым поручениям МИД России Родион Мирошник. Он добавил, что в список входят не только действующие политические фигуры, но и те, кто формировал украинскую политику с 2014 года.

И (Арсен) Аваков, и (Андрей) Ермак, и те, кого уже нет на этой земле, но внесли свой вклад в создание условий геноцида, например, (Андрей) Парубий. Его смерть не отменяет преступное деяние, к примеру, по принятию пакета дискриминационных законов, преследующих русскоязычное население на Украине и другие, — заявил Мирошник.

Собеседник отметил огромную работу следователей по сбору фактов, доказывающих вину каждого из лиц этого списка на территориях Украины и России. По результатам судебного процесса виновным будут назначены тюремные сроки, пояснил собеседник.

На основании колоссальной работы, которую провели следственные органы по сбору доказательств, генпрокуратура сформировала и подала в суд иски. По результатам будут вынесены судебные решения. После завершения СВО, по моему мнению, не должно остаться ни одного уголка на земле, где бы могли спрятаться (политические преступники), — резюмировал Мирошник.

Ранее посол по особым поручениям МИД РФ Родион Мирошник сообщил, что погибшая в Севастополе девочка — это как минимум 238-й ребенок, убитый силами ВСУ с февраля 2022 года. По его словам, девочка умерла в тот день, когда европейцы пытались заморозить российские активы.

Тем временем стало известно, что Лиманское направление в зоне СВО становится для Вооруженных сил Украины крайне тяжелым испытанием и превращается для ВСУ в бойню. Помимо этого, данный участок является напоминаем Киеву о провальном отступлении из Северска.

