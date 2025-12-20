Новый год-2026
Удар по позициям в Димитрове попал на видео

ВС России ударили по прятавшимся в домах в Димитрове украинским бойцам

ВС РФ в зоне СВО ВС РФ в зоне СВО Фото: Михаил Воскресенский/РИА Новости
Российские силы нанесли удар по позициям ВСУ в городе Димитрове (Мирноград) в Донецкой Народной Республике, передает ТАСС. На кадрах Минобороны РФ видно, как беспилотники влетают в дома, которые заняли украинские военнослужащие, после чего происходит детонация.

Расчеты войск беспилотных систем в составе 5-й отдельной гвардейской мотострелковой бригады имени А. В. Захарченко 51-й гвардейской общевойсковой армии группировки войск «Центр» уничтожили огневые точки вместе с живой силой формирований ВСУ в Димитрове, — говорится в сообщении.

До этого военный эксперт Александр Артамонов заявил, что ВС РФ освободят Димитров до наступления Нового года. По его словам, российские войска уже перекрыли все возможные пути для отступления ВСУ.

Ранее стало известно, что в Сумской области иностранные наемники, входящие в состав 47-й отдельной механизированной бригады, отказываются занимать боевые позиции и проживать в местах дислокации воинского подразделения, сообщили в российских силовых ведомствах. Они предпочитают снимать жилье в городе Сумы.

