Посольство Польши в Брюсселе облили красной краской

Неизвестные злоумышленники облили красной краской здание консульского отдела посольства Польши в Брюсселе, сообщил в эфире радиостанции RMF FM пресс-секретарь Министерства иностранных дел республики Мачей Вевюр. Инцидент произошел в четверг, 18 декабря. Кроме того, на здании появились лозунги против безопасности Польши и Европейского союза.

В четверг на фасаде здания консульского отдела посольства Республики Польша в Брюсселе появились лозунги политического характера, направленные против безопасности Польши и Европейского союза, — сказал Вевюр.

Уточняется, что на табличке с названием посольства появилась надпись «Убийцы!» на английском языке. На одной из стен консульского отдела нанесена нецензурная надпись. Неизвестные также рассыпали перед входом в учреждение собачьи экскременты.

Ранее в Нидерландах были разгромлены здания Утрехтского университета. Вандалы разбили около 40 окон и облили фасады красной краской. Руководство вуза подало заявление в полицию, полагая, что за этим стоят участники пропалестинской акции.