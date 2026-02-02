Мужчина ударил пассажира ногой в голову и разбил кулаком стекло вагона метро Волк: в Москве задержали ударившего ногой по голове пассажира метро

В московском метрополитене мужчина ударил пассажира по голове и разбил стекло вагона, сообщила представитель МВД России Ирина Волк. Полицейские задержали злоумышленника по месту его жительства в столице в кратчайшие сроки после инцидента.

Конфликт между двумя пассажирами произошел в поезде, который следовал от станции «Каширская» до «Коломенской». В ходе ссоры один из них нанес другому удар ногой в область головы, после чего покинул вагон.

Оказавшись на перроне, агрессивно настроенный мужчина подошел к закрывшимся дверям состава и ударил по ним рукой. От этого удара стекло в двери вагона разлетелось.

Представитель ведомства уточнила, что задержанный полностью признал свою вину. По факту произошедшего было возбуждено уголовное дело по статьям об умышленном причинении легкого вреда здоровью и вандализме.

Ранее в Омске беременная женщина напала на пожилого мужчину в общественном транспорте. По свидетельству очевидцев, конфликт начался с отказа пассажира освободить сиденье. Получив отказ, девушка начала нецензурно оскорблять пенсионера.