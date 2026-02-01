Зимняя Олимпиада — 2026
01 февраля 2026 в 20:13

Битва беременной девушки и пенсионера за место в автобусе попала на видео

Беременная жительница Омска избила пенсионера из-за кресла в автобусе

Фото: Алексей Белкин/NEWS.ru
В Омске беременная женщина напала на пожилого мужчину в общественном транспорте, сообщает Telegram-канал Mash Siberia. По свидетельству очевидцев, конфликт начался с отказа пассажира освободить сиденье.

Получив отказ, девушка начала нецензурно оскорблять пенсионера. Также она применила физическую силу против пассажира, нанеся ему множество ударов. Этот инцидент попал на видео, снятое очевидцем конфликта.

Ранее в интернете оказалась видеозапись, демонстрирующая итоги жесткого инцидента в торговом центре «Сити Молл», где после конфликта со службой безопасности скончался мужчина. На опубликованных кадрах охранники пытаются привести в сознание молодого человека, лежащего без признаков жизни на полу. Согласно свидетельским показаниям, персонал заподозрил посетителя в воровстве, а после его попытки оказать сопротивление один из стражей порядка нанес сильный удар, от которого тот рухнул на кафель и начал биться в судорогах.

Кроме того, в Казани группа мужчин в состоянии опьянения устроила массовую потасовку в подъезде жилого дома. Согласно данным источников, в конфликт был втянут жилец, который в этот момент катил коляску с грудным ребенком. В результате драки травмы получили несколько граждан, включая женщину и молодого родителя.

