22 января 2026 в 11:44

В Сети появились кадры смертельной драки в петербургском ТРЦ

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
В Сети появилось видео с последствиями жесткого конфликта в торговом центре «Сити Молл», где мужчина умер после драки с охраной, сообщает Telegram-канал «Mash на Мойке». На кадрах видно, как охранники пытаются привести в чувство молодого человека, лежащего на полу без сознания.

По словам свидетелей, сотрудники заподозрили мужчину в краже, а после того, как он начал сопротивляться, один из охранников нанес ему мощный удар, от которого тот упал на плитку и забился в конвульсиях.

Свидетели происшествия утверждают, что попытки охраны использовать нашатырный спирт не дали результата. Прибывшие через 15 минут медики констатировали у пострадавшего отсутствие пульса и унесли его на носилках. Также на месте инцидента был замечен похожий на пистолет предмет, который, по заявлениям очевидцев, мужчина достать не успел — в момент съемки оружие уже находилось в руках у сотрудника охраны.

Ранее стало известно, что пострадавший в драке в «Сити Молле» умер в больнице. Предполагается, что его сильно ударил об пол охранник при задержании. Информацию подтвердили в пресс-службе регионального СУ СКР.

