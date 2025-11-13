В Саратове вспыхнуло здание инфекционной больницы Семь человек пострадали при пожаре в больнице в Саратове

Семь человек пострадали из-за ночного пожара в областной инфекционной клинической больнице Саратова, сообщили РИА Новости в региональной прокуратуре. По предварительным данным, возгорание началось в трех лечебных боксах на втором этаже здания.

В результате принятых мер пожар локализован. В ходе происшествия пострадали граждане, которым оказана медицинская помощь, — добавили в ведомстве.

Прокуратура Саратовской области начала проверку по факту происшествия. Ведомство установит причины и условия, приведшие к возгоранию, даст оценку соблюдению законодательства о пожарной безопасности, а также законности действий или бездействия уполномоченных должностных лиц. Причины случившегося также выясняет дознаватель МЧС.

