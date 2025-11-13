Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
Атаки ВСУ на Россию
13 ноября 2025 в 08:27

В Саратове вспыхнуло здание инфекционной больницы

Семь человек пострадали при пожаре в больнице в Саратове

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Семь человек пострадали из-за ночного пожара в областной инфекционной клинической больнице Саратова, сообщили РИА Новости в региональной прокуратуре. По предварительным данным, возгорание началось в трех лечебных боксах на втором этаже здания.

В результате принятых мер пожар локализован. В ходе происшествия пострадали граждане, которым оказана медицинская помощь, — добавили в ведомстве.

Прокуратура Саратовской области начала проверку по факту происшествия. Ведомство установит причины и условия, приведшие к возгоранию, даст оценку соблюдению законодательства о пожарной безопасности, а также законности действий или бездействия уполномоченных должностных лиц. Причины случившегося также выясняет дознаватель МЧС.

Ранее стало известно о масштабном пожаре в Оренбурге, где загорелась кровля многоквартирного жилого дома. Площадь пожара составила 1400 квадратных метров. Спасательные службы оперативно эвакуировали 220 человек, включая 48 детей, и к настоящему моменту известно об одном пострадавшем.

больницы
пожары
пострадавший
МЧС
Саратов
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Российские войска отправили на дно украинских десантников под Херсоном
В России увеличились цены на один из атрибутов Нового года
Мошенники создали более 250 клонов «Почты России» для обмана россиян
Простая классика! Квашеная капуста без морковки — ничуть не хуже обычной
Раскрыты последствия атаки БПЛА в Орловской области
Карта атак БПЛА ВСУ на регионы РФ на 13 ноября: инфографика
Херсон столкнулся с проблемами сразу после отъезда Зеленского
Наталия Орейро рассказала, какое русское блюдо получается у нее лучше всего
В России подешевели подержанные легковушки
В Саратове вспыхнуло здание инфекционной больницы
Россиянина задержали на Пхукете из-за американского запроса
Суд отклонил иск к Гузеевой о защите чести и достоинства
В США пересмотрели дату освобождения P. Diddy
«Музыка для меня»: Наталия Орейро рассказала о трогательном подарке от сына
Российские ПВО за ночь сбили свыше сотни БПЛА
В Южной Корее внезапно перенесли 140 рейсов и отменили военные учения
В России обновляют закон о штрафах за отсутствие ОСАГО
Россиянам назвали главное условие надежности фундамента дома
Врач раскрыл, чем опасен полюбившийся зумерам новый вид снюса
Элита ВСУ в плену и зачистка Красноармейска: новости СВО на утро 13 ноября
Дальше
Самое популярное
О холодной войне кратко: причины начала, основные этапы, последствия
Семья и жизнь

О холодной войне кратко: причины начала, основные этапы, последствия

15 лучших игр для компании взрослых
Семья и жизнь

15 лучших игр для компании взрослых

Война во Вьетнаме: даты, ход событий, итоги и военные преступления
Семья и жизнь

Война во Вьетнаме: даты, ход событий, итоги и военные преступления

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.