Россиянин погиб из-за удара ВСУ по жилому кварталу в Запорожье

Россиянин погиб из-за удара ВСУ по жилому кварталу в Запорожье Балицкий: 19-летний юноша погиб из-за удара ВСУ по жилому кварталу в Запорожье

В результате удара Вооруженных сил Украины по жилому кварталу в Васильевке в Запорожской области погиб 19-летний молодой человек, сообщил в Telegram губернатор Евгений Балицкий. По его словам, после атаки в городскую больницу доставили шестерых пострадавших.

Погиб 19-летний парень, который находился во дворе дома. К сожалению, он получил ранения, несовместимые с жизнью, — написал Балицкий.

Более 10 квартир получили повреждения. Оставшимся без крова людям предоставят временное жилье, пообещал губернатор. По его словам, угроза повторных ударов сохраняется.

Ранее губернатор Брянской области Александр Богомаз сообщил, что жительница села Каменский Хутор получила ранения из-за атаки Вооруженных сил Украины дронами-камикадзе. По его словам, женщину доставили в больницу для оказания медицинской помощи.

Глава Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил, что украинские войска с помощью дрона атаковали гражданский автомобиль, в результате чего погибли два человека. Инцидент произошел на участке автодороги Шебекино — Белгород, уточнил губернатор.