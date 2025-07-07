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07 июля 2025 в 09:42

Россиянка получила ранения в результате атаки дронов-камикадзе

Богомаз: жительница Брянской области получила ранения при атаке дронов ВСУ

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Жительница села Каменский Хутор получила ранения из-за атаки Вооруженных сил Украины дронами-камикадзе, сообщил в своем Telegram-канале губернатор Брянской области Александр Богомаз. По его словам, женщину доставили в больницу для оказания медицинской помощи.

ВСУ атаковали дронами-камикадзе село Каменский Хутор Климовского района. В результате террористических действий киевского режима, к сожалению, ранена мирная жительница, — написал Богомаз.

Ранее пресс-служба Минобороны РФ сообщила, что средства противовоздушной обороны перехватили и сбили 39 украинских БПЛА в шести российских регионах. Дроны уничтожены над Брянской, Орловской, Тульской, Белгородской, Калужской и Курской областями. В ведомстве уточнили, что в Брянской области сбили 21 беспилотник, в Орловской — семь, в Тульской — шесть. Еще по два дрона уничтожили в Белгородской и Курской областях, один — в Калужской.

Глава Чувашии Олег Николаев до этого заявил об атаке украинских беспилотников. Согласно его данным, в атаке участвовали два дрона. Один из них врезался в крышу здания АО «ВНИИР», где производство было остановлено еще после июньского удара. Второй беспилотник поразил строящийся склад на Лапсарском проезде.

Брянская область
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Александр Богомаз
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