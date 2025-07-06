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06 июля 2025 в 14:45

Почти 40 БПЛА атаковали шесть российских регионов в воскресное утро

Минобороны сообщило об уничтожении 39 украинских БПЛА в шести регионах

ПВО РФ ПВО РФ Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Средства противовоздушной обороны перехватили и сбили 39 украинских БПЛА в шести российских регионах, сообщила пресс-служба Минобороны РФ. Дроны уничтожены над Брянской, Орловской, Тульской, Белгородской, Калужской и Курской областями.

В период с 08:30 до 14:00 мск дежурными средствами ПВО уничтожены и перехвачены 39 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа, — сказано в сообщении.

В ведомстве уточнили, что в Брянской области сбили 21 беспилотник, в Орловской — семь, в Тульской — шесть. Еще по два дрона уничтожили в Белгородской и Курской областях, один — в Калужской.

Ранее Минобороны сообщило, что ПВО сбила за минувшие сутки 298 украинских БПЛА. Помимо этого, было поражено шесть управляемых авиабомб.

Глава Чувашии Олег Николаев до этого заявил об атаке украинских беспилотников. Согласно его данным, в атаке участвовали два дрона. Один из них врезался в крышу здания АО «ВНИИР», где производство было остановлено еще после июньского удара. Второй беспилотник поразил строящийся склад на Лапсарском проезде.

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