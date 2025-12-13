Прямая линия с Владимиром Путиным - 2025
13 декабря 2025 в 15:58

«Повреждения шокируют»: вандалы разгромили здания Утрехтского университета

Здания Утрехтского университета в Нидерландах повредили в ходе протестов

Полиция Нидерландов Полиция Нидерландов Фото: Shutterstock/FOTODOM
В Нидерландах разгромлены здания Утрехтского университета, сообщает портал NU.nl. Вандалы разбили около 40 окон и облили фасады красной краской. Руководство вуза подало заявление в полицию, полагая, что за этим стоят участники пропалестинской акции.

Повреждения, которые получили этой ночью наши здания, шокируют. Эти действия наносят ущерб не только имуществу, но и подрывают доверие и чувство безопасности внутри нашего сообщества. Это недопустимо, — заявила врио главы исполнительного совета университета Марго ван дер Старре.

Акт вандализма произошел в ночь с пятницы субботу. Университет связал это с протестами против сотрудничества с израильскими вузами. В материале издания говорится, что при этом полиция пока не подтвердила политический мотив, хотя в соцсетях группа активистов опубликовала видео с момента повреждения окон.

Одновременно один из корпусов уже 11 дней оккупирован демонстрантами. Университет потребовал освободить его до воскресенья, угрожая обратиться в суд для принудительного выдворения.

Ранее фермеры во Франции обрушили душ из навоза на флаг республики и Евросоюза. По информации источника, аграрии мстят за решение властей забить более 200 коров, у которых на этой неделе нашли нодулярный дерматит. В акции протеста приняли участие несколько сотен французов.

