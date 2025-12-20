В Совфеде ответили, как следует наказать владельцев «Миротворца» Сенатор Карасин: владельцы «Миротворца» достойны суда на международном уровне

Владельцы украинского сайта «Миротворец» заслуживают жесткого суда на международном уровне, такое мнение высказал председатель комитета Совета Федерации по международным делам Григорий Карасин. По его словам, которые приводит ТАСС, это обязательно произойдет рано или поздно.

Мне кажется, что они достойны жесткого судебного разбирательства на международном уровне. Скорее всего, рано или поздно так и произойдет, — убежден Карасин.

Он также не исключил махинаций, при которых штаб-квартиру «Миротворца» перенесут «куда-нибудь в Оттаву». В таком случае суд над владельцами ресурса может оказаться проблематичным.

Ранее в список «Миротворца» попали известная российская теннисистка, бывшая вторая ракетка мира Анастасия Мыскина и глава федерации бадминтона России Андрей Антропов. Им инкриминируют поддержку специальной военной операции и якобы покушение на территориальную целостность Украины.

До этого в базу данных «Миротворца» включили российскую спортсменку Анну Чернышеву, завоевавшую титул чемпионки Европы по карате в 2021 году. В качестве оснований указаны обвинения в якобы покушении на суверенитет Украины.