20 декабря 2025 в 16:38

Подросток на авто сбил школьницу, перебегавшую дорогу

В Тыве 17-летний водитель без прав превысил скорость и сбил школьницу

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru
В Республике Тыва 17-летний водитель без прав сбил 12-летнюю школьницу, сообщили в региональном МВД. Он превысил скорость, а девочка внезапно выбежала на дорогу, в результате чего получила сотрясение мозга и закрытую черепно-мозговую травму.

За руль автомобиля сел несовершеннолетний, которого инспекторы ГАИ трижды останавливали за нарушения. Матери виновника назначен штраф в 30 тыс. рублей, а также ее привлекут к ответственности за плохое исполнение родительских обязанностей.

Ранее в пресс-службе регионального ГУ МВД сообщили, что новосибирский суд избрал меру пресечения в виде ареста для водителя Mercedes, виновного в ДТП с шестью смертельными исходами. Его содержание под стражей продлится до 19 февраля 2026 года.

Ранее в управлении МВД России по Вологодской области сообщили о столкновении автомобилей Honda и Lada Priora в Вологде. По информации ведомства, 28-летний водитель иномарки проехал перекресток на красный сигнал, что привело к аварии и гибели 18-летнего владельца Lada и его 17-летней спутницы.

