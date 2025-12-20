Подросток на авто сбил школьницу, перебегавшую дорогу В Тыве 17-летний водитель без прав превысил скорость и сбил школьницу

В Республике Тыва 17-летний водитель без прав сбил 12-летнюю школьницу, сообщили в региональном МВД. Он превысил скорость, а девочка внезапно выбежала на дорогу, в результате чего получила сотрясение мозга и закрытую черепно-мозговую травму.

За руль автомобиля сел несовершеннолетний, которого инспекторы ГАИ трижды останавливали за нарушения. Матери виновника назначен штраф в 30 тыс. рублей, а также ее привлекут к ответственности за плохое исполнение родительских обязанностей.

