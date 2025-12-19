Россиян предостерегли от готовки в алюминиевой посуде

Варка яиц в алюминиевой посуде опасна риском накопления металла в организме и может приводить к костным нарушениям, заявила NEWS.ru нутрициолог Ольга Яблокова. По ее словам, защитный оксидный слой на поверхности такой емкости со временем разрушается при чистке или появлении царапин. Она отметила, что это усиливает контакт металла с пищей и повышает риск миграции ионов алюминия в еду.

Основная проблема алюминиевой посуды при интенсивном использовании, чистке, наличии царапин и вмятин заключается в том, что металл вступает в реакцию с компонентами пищи, особенно в условиях нагревания и при наличии кислот или солей. Яйца при варке часто помещают в подсоленную воду. В этих условиях создается среда, в которой вероятность перехода ионов алюминия в воду становится выше. При поврежденной скорлупе часть этого раствора может проникать в белок и желток. В связи с этим может возникнуть дискомфорт в ЖКТ и костные нарушения, а у пациентов с тяжелой почечной недостаточностью — алюминиевая интоксикация, — пояснила Яблокова.

По ее словам, для варки яиц правильнее использовать посуду из нержавеющей стали, жаропрочного стекла или качественной керамики. Специалист подчеркнула, что эти материалы более устойчивы к воздействию солей и кислот, не вступают в реакции с пищей и лучше сохраняют исходный вкус продукта.

Ранее доцент кафедры промышленного дизайна, технологии упаковки и экспертизы Университета РОСБИОТЕХ Юлия Филинская завила, что одноразовые стаканчики для кофе, допущенные к использованию для горячих напитков, имеют соответствующую маркировку, поэтому в их безопасности сомневаться не стоит. По ее словам, изделия проходят испытания и сертифицированы для контакта с пищевыми продуктами.