Новый год-2026
Прямая линия с Владимиром Путиным - 2025
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
19 декабря 2025 в 06:30

Россиян предостерегли от готовки в алюминиевой посуде

Нутрициолог Яблокова: варка яиц в алюминиевой посуде опасна костными нарушениями

Фото: Социальные сети
Читайте нас в Дзен

Варка яиц в алюминиевой посуде опасна риском накопления металла в организме и может приводить к костным нарушениям, заявила NEWS.ru нутрициолог Ольга Яблокова. По ее словам, защитный оксидный слой на поверхности такой емкости со временем разрушается при чистке или появлении царапин. Она отметила, что это усиливает контакт металла с пищей и повышает риск миграции ионов алюминия в еду.

Основная проблема алюминиевой посуды при интенсивном использовании, чистке, наличии царапин и вмятин заключается в том, что металл вступает в реакцию с компонентами пищи, особенно в условиях нагревания и при наличии кислот или солей. Яйца при варке часто помещают в подсоленную воду. В этих условиях создается среда, в которой вероятность перехода ионов алюминия в воду становится выше. При поврежденной скорлупе часть этого раствора может проникать в белок и желток. В связи с этим может возникнуть дискомфорт в ЖКТ и костные нарушения, а у пациентов с тяжелой почечной недостаточностью — алюминиевая интоксикация, — пояснила Яблокова.

По ее словам, для варки яиц правильнее использовать посуду из нержавеющей стали, жаропрочного стекла или качественной керамики. Специалист подчеркнула, что эти материалы более устойчивы к воздействию солей и кислот, не вступают в реакции с пищей и лучше сохраняют исходный вкус продукта.

Ранее доцент кафедры промышленного дизайна, технологии упаковки и экспертизы Университета РОСБИОТЕХ Юлия Филинская завила, что одноразовые стаканчики для кофе, допущенные к использованию для горячих напитков, имеют соответствующую маркировку, поэтому в их безопасности сомневаться не стоит. По ее словам, изделия проходят испытания и сертифицированы для контакта с пищевыми продуктами.

советы
нутрициологи
здоровье
болезни
Дмитрий Бугров
Д. Бугров
Наталья Наволоцкая
Н. Наволоцкая
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Бюджетные канапе на Новый год: вкусный праздничный стол за копейки!
Членам СНТ объяснили, что делать с долгами прошлого владельца участка
Дуров сравнил будущее Великобритании с антиутопическим фильмом
Терапевт назвал препараты, которые запрещено принимать вместе с алкоголем
Три кавказских аэропорта временно закрыли небо
Россиянам рассказали, чем нельзя кормить питомцев с новогоднего стола
Раскрыт маршрут Зеленского после саммита в Брюсселе
На фото из архива Эпштейна нашли цитаты известного писателя
Обломки дронов ВСУ рухнули на частные дома в Таганроге
Россиян предостерегли от готовки в алюминиевой посуде
Дрон ВСУ поразил жилой дом в Липецке
Офтальмолог рассказала, кто наиболее подвержен конъюнктивиту
Россиянам объяснили, может ли серебро заменить золото в инвестпортфеле
Песков высказался о возможном подарке Путину из США
Подрыв блиндажей, срыв контратаки ВСУ: успехи ВС РФ к утру 19 декабря
Украина получит заем на €90 млрд от Евросоюза
Родителям рассказали, почему важно наряжать елку вместе с детьми
Удар российских беспилотников сорвал контратаку ВСУ
Лидеры Евросоюза приняли решение по санкциям против России
Путин традиционно поздравит россиян с Новым годом
Дальше
Самое популярное
Это горячее можно заготовить заранее, заморозить, а 31 декабря запечь в духовке: стожки с грибами
Общество

Это горячее можно заготовить заранее, заморозить, а 31 декабря запечь в духовке: стожки с грибами

Первый тост — и рулета уже нет. Готовлю из лаваша с курицей, грибами и соленым огурчиком. Вкус знакомый, а форма — беспроигрышная
Общество

Первый тост — и рулета уже нет. Готовлю из лаваша с курицей, грибами и соленым огурчиком. Вкус знакомый, а форма — беспроигрышная

Запеканка на ужин из самых простых продуктов: готовим сытное горячее из картошки и курицы
Общество

Запеканка на ужин из самых простых продуктов: готовим сытное горячее из картошки и курицы

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.