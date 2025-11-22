Международный муниципальный форум стран БРИКС
22 ноября 2025 в 07:32

Россиянам объяснили, опасны ли одноразовые стаканы для кофе

Доцент Филинская заявила, что одноразовые стаканы для кофе абсолютно безопасны

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
Одноразовые стаканчики для кофе, допущенные к использованию для горячих напитков, имеют соответствующую маркировку, поэтому в их безопасности сомневаться не стоит, заявила доцент кафедры промышленного дизайна, технологии упаковки и экспертизы Университета РОСБИОТЕХ Юлия Филинская RT. По ее словам, изделия проходят испытания и сертифицированы для контакта с пищевыми продуктами.

Стаканчики для горячего кофе делают из полипропилена, который сохраняет свои свойства при нагреве до 120–130 °С и не выделяет вредных веществ. Из этого материала производят посуду для горячих продуктов и блюд, и она также проходит испытания и сертифицирована для контакта с конкретными пищевыми продуктами с учетом продолжительности и условий этого контакта, пояснила она.

Ранее Роскачество предупредило, что хранить сковородки в духовке может быть опасно — так создается риск перекрестного загрязнения. Даже тщательно вымытая посуда может сохранять остатки жира и пищи. Кроме того, духовка из-за тепла может стать благоприятной средой для развития бактерий. Это может повлиять на качество и безопасность блюд, которые потом будут готовиться.

До этого биолог Мария Золотарева рассказала, что в специях, продаваемых на развес, могут быть плесень и другие вредные бактерии. Она отметила, что дело не в качестве, а в способе хранения.

