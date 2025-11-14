Биолог предупредила о рисках покупки специй на развес Фармацевт Золотарева: в специях на развес могут быть бактерии и плесень

В специях, продаваемых на развес, могут быть плесень и другие вредные бактерии, рассказала «Газете.Ru» кандидат фармацевтических наук, доцент кафедры биотехнологии и промышленной фармации РТУ МИРЭА Мария Золотарева. Она отметила, что дело не в качестве, а в способе хранения.

Из воздуха в них попадают споры плесневых грибов и бактерии. Оказываясь в благоприятной влажной среде, они начинают активно развиваться. В ходе жизнедеятельности плесневых грибов в продукте накапливаются опасные для человека микотоксины, которые не разрушаются при воздействии высоких температур, — рассказала Золотарева.

Биолог отметила, что не менее опасно и химическое загрязнение — специи впитывают пары и вредные вещества от находящейся рядом бытовой химии. Она посоветовала покупать пряности только в герметичной заводской упаковке.

