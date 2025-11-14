Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
Атаки ВСУ на Россию
14 ноября 2025 в 13:51

Биолог предупредила о рисках покупки специй на развес

Фармацевт Золотарева: в специях на развес могут быть бактерии и плесень

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
Читайте нас в Дзен

В специях, продаваемых на развес, могут быть плесень и другие вредные бактерии, рассказала «Газете.Ru» кандидат фармацевтических наук, доцент кафедры биотехнологии и промышленной фармации РТУ МИРЭА Мария Золотарева. Она отметила, что дело не в качестве, а в способе хранения.

Из воздуха в них попадают споры плесневых грибов и бактерии. Оказываясь в благоприятной влажной среде, они начинают активно развиваться. В ходе жизнедеятельности плесневых грибов в продукте накапливаются опасные для человека микотоксины, которые не разрушаются при воздействии высоких температур, — рассказала Золотарева.

Биолог отметила, что не менее опасно и химическое загрязнение — специи впитывают пары и вредные вещества от находящейся рядом бытовой химии. Она посоветовала покупать пряности только в герметичной заводской упаковке.

Ранее биолог Наталья Фоменко рассказала, что регулярное употребление мясных продуктов с антибиотиками может привести к аллергическим реакциям. Кроме того, такая пищевая привычка грозит нарушением микрофлоры кишечника.

Читайте также
Не думал, что рис может быть таким вкусным и ароматным, — готовлю по рецепту из Индии
Общество
Не думал, что рис может быть таким вкусным и ароматным, — готовлю по рецепту из Индии
Мой секрет сытного и вкусного ужина: чахохбили по-грузински. Сочная курочка в соусе из овощей — готовится очень просто, никаких хитростей
Общество
Мой секрет сытного и вкусного ужина: чахохбили по-грузински. Сочная курочка в соусе из овощей — готовится очень просто, никаких хитростей
Диетолог рассказал, когда в орехах могут завестись паразиты
Здоровье/красота
Диетолог рассказал, когда в орехах могут завестись паразиты
Как ухаживать за старинными вещами, чтобы они не испортились
Семья и жизнь
Как ухаживать за старинными вещами, чтобы они не испортились
Фармацевт объяснила, чем опасна грязная вытяжка на кухне
Здоровье/красота
Фармацевт объяснила, чем опасна грязная вытяжка на кухне
специи
хранение
плесень
безопасность
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
В России появился аэропорт имени Калашникова
Стало известно, почему Украина пытается вернуть молодежь из Европы
«Уничтожение граждан»: Захарова обвинила Киев в страшных преступлениях
Застрелившего жену и ее любовника мужчину задержали благодаря случайности
Покушение у могил, 200 дронов, ЧС в Новороссийске: ВСУ атакуют РФ 14 ноября
Психолог объяснила, почему молодые больше страдают от тревоги
В МИД раскрыли, зачем Киев готовит новые провокации
Путин обсудил с Совбезом меры по борьбе с киберпреступлениями
«Основной вектор — дети»: курян призвали не поднимать игрушки на улице
«Никаких проблем»: Аршавин рассказал о встречах с украинцами за рубежом
Свежая зелень зимой без хлопот: учимся выгонке на подоконнике за 3 недели
Трагедия в семье, фото с пляжа, личная жизнь: где сейчас актриса Захарова
Иноагенту Гозману вынесли приговор по делу об оправдании терроризма
Лукашенко снял запрет на ввоз картофеля из Европы
Ушедший на СВО британский турист получил гражданство России
Врач рассказала, почему вредно хрустеть пальцами
На Западе столкнулись с неожиданным идеологическим сюрпризом
Биолог предупредила о рисках покупки специй на развес
SHAMAN заявил о новой песне с известным саксофонистом
Автоюрист оценил инициативу проверки ТО с помощью камер
Дальше
Самое популярное
О холодной войне кратко: причины начала, основные этапы, последствия
Семья и жизнь

О холодной войне кратко: причины начала, основные этапы, последствия

15 лучших игр для компании взрослых
Семья и жизнь

15 лучших игр для компании взрослых

Салат «Ирландский» на Новый год: уникальный рецепт для праздничного стола
Семья и жизнь

Салат «Ирландский» на Новый год: уникальный рецепт для праздничного стола

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.