17 ноября 2025 в 16:55

Россиян предупредили о последствиях хранения сковородок в духовке

Роскачество: хранение посуды в духовке опасно из-за перекрестного загрязнения

Фото: Shutterstock/FOTODOM
Хранить сковородки в духовке может быть опасно — так создается риск перекрестного загрязнения, сообщает LIFE.ru со ссылкой на пресс-службу Роскачества. Даже тщательно вымытая посуда может сохранять остатки жира и пищи.

Специалисты рассказали, что духовка из-за тепла может стать благоприятной средой для развития бактерий. Это может повлиять на качество и безопасность блюд, которые потом будут готовиться.

Отмечается, что застарелый жир при повторном нагревании может начать выделять вредные соединения. Также это может усилить неприятные запахи.

Ранее биолог Мария Золотарева рассказала, что в специях, продаваемых на развес, могут быть плесень и другие вредные бактерии. Она отметила, что дело не в качестве, а в способе хранения.

