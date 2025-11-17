Россиян предупредили о последствиях хранения сковородок в духовке Роскачество: хранение посуды в духовке опасно из-за перекрестного загрязнения

Хранить сковородки в духовке может быть опасно — так создается риск перекрестного загрязнения, сообщает LIFE.ru со ссылкой на пресс-службу Роскачества. Даже тщательно вымытая посуда может сохранять остатки жира и пищи.

Специалисты рассказали, что духовка из-за тепла может стать благоприятной средой для развития бактерий. Это может повлиять на качество и безопасность блюд, которые потом будут готовиться.

Отмечается, что застарелый жир при повторном нагревании может начать выделять вредные соединения. Также это может усилить неприятные запахи.

