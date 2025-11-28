День матери
Завестись зимой без проблем: выбираем автомобильный аккумулятор для морозов

Фото: Shutterstock/FOTODOM
В преддверии зимы многие автомобилисты заняты подготовкой машины к грядущим холодам. Эксперты рекомендуют в первую очередь обратить внимание на аккумуляторы — многие из них с трудом переносят морозы ниже 18 градусов. Как лучше выбрать элемент питания для сурового климата, на что ориентироваться и к каким советам стоит прислушаться — в материале NEWS.ru.

Как выбрать аккумулятор для машины

Из-за низкой температуры воздуха зимой двигатель машины не всегда заводится с первого раза, рассказал в беседе с NEWS.ru автодиагност Сергей Семенов. Поэтому перед тем как приобрести аккумулятор для зимы, следует обратить внимание на такой параметр, как ток холодного запуска.

«Об этом мало кто задумывается, а зря, потому что данный показатель определяет, насколько серьезные морозы может выдержать устройство. Не секрет, что, когда столбик термометра переваливает за 20-градусную отметку со знаком минус, аккумулятор начинает работать на максимальной мощности», — сказал Семенов.

Он пояснил, что показатель тока холодного запуска, который измеряется в амперах, определяет потраченное количество энергии, необходимое для запуска автомобиля. Второй важный пункт — определиться с емкостью аккумулятора, говорит Семенов.

«Она определяется в минутах и обозначает время, в течение которого батарея способна отдавать стандартизированный ток на 25 ампер», — уточнил он.

По его словам, не стоит халатно подходить к выбору аккумулятора, ведь это очень важный элемент. Он порекомендовал не покупать первую попавшуюся батарею.

«Следует отдать предпочтение аккумуляторам для зимы с большим током холодного запуска и емкостью. Поэтому всегда лучше сравнивать несколько моделей, учитывая особенности как своей машины, так и самих батарей», — порекомендовал Семенов.

Аккумуляторные батареи можно разделить на три основные категории: обслуживаемые, малообслуживаемые и необслуживаемые, отметил в разговоре с NEWS.ru директор одного из технических центров Михаил Пальмов. В устройствах, которые относятся к первому типу, возможна замена блока пластин, устранение течи.

Фото: Shutterstock/FOTODOM

«Обслуживаемые батареи, как правило, более бюджетные, но обладают определенными недостатками. В частности, они требуют регулярного контроля уровня электролита, менее долговечны. По своим техническим характеристикам малообслуживаемые аккумуляторы почти не отличаются от обслуживаемых», — пояснил эксперт.

По его словам, наиболее популярны сегодня необслуживаемые модели. Они хороши тем, что в них не требуется контролировать уровень электролита, доступ к нему закрыт.

«Однако стоимость этих устройств обычно превышает цену устройств предыдущих типов. Впрочем, они и служат дольше», — отметил Пальмов.

На что стоит обратить внимание при покупке аккумулятора

При покупке новой аккумуляторной батареи следует помнить о том, что их габариты различаются. Как рассказал NEWS.ru автомеханик Артем Ермошин, в легковых машинах чаще всего используются два основных типа размера: европейский и азиатский. Первые ниже и длиннее, вторые — выше и более узкие.

«Поэтому, чтобы не ошибиться при покупке, нужно обязательно проверить технические характеристики необходимой вам батареи либо самостоятельно измерить старый аккумулятор», — посоветовал Ермошин.

По словам собеседника NEWS.ru, североамериканский стандарт, отличающийся от описанных выше размерами, встречается в России значительно реже.

Стоит ли покупать подержанный аккумулятор

По мнению опрошенных NEWS.ru специалистов, покупка б/у аккумуляторов — отнюдь не лучшая идея. На этот шаг следует идти лишь в исключительных случаях.

«Например, если нужен аккумулятор только на один сезон. Тогда, чтобы не тратиться на новый, можно приобрести старый, проездить несколько месяцев, после чего избавиться от него», — пояснил Сергей Семенов.

Он также признал, что некоторые зарубежные аккумуляторы популярных производителей лучше тех, которые продаются сегодня, — они способны прослужить больше семи-восьми лет.

«В том случае, если аккумулятор хранили правильно и у него хорошие показатели заряда, то его можно приобрести», — отметил Семенов.

Вместе с тем он признал: если есть финансовая возможность, то лучше не скупиться и купить новую батарею. Еще один аргумент в пользу этого — на нее будет действовать гарантия от производителя.

Фото: Shutterstock/FOTODOM

Кому нужны два аккумулятора

В некоторых случаях в автомобилях можно встретить не одну, а сразу две аккумуляторные батареи. Как пояснил Михаил Пальмов, чаще всего такое можно увидеть на дизельных внедорожниках.

«Это необходимо, чтобы легче заводить мотор в суровый мороз, а также питать мощные приборы, например лебедки, обогреватели. У такой системы есть неоспоримый плюс: из-за большого запаса энергии можно греть салон без риска разрядиться. Однако есть и минусы — менять две батареи, которые, как правило, выходят из строя почти одновременно, довольно дорого», — объяснил специалист.

По его словам, две батареи порой устанавливают в премиальных автомобилях — основную и маленькую. Вторая сохраняет настройки и питает сигнализацию, даже если основная разрядилась. Пальмов также отметил, что можно использовать в авто более мощные аккумуляторы, если установочные габариты позволяют это сделать.

«После того как такая батарея зарядится, она будет вести себя точно так же, как и штатная меньшей емкости. Преимущество заключается в том, что при необходимости автомобиль дольше обходится без помощи генератора, если тот вдруг выйдет из строя во время движения», — сказал Пальмов.

автомобили
зима
аккумулятор
машины
Михаил Прибыловский
М. Прибыловский
