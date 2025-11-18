Автоэксперт объяснил, как правильно прогревать машину зимой

Длительный прогрев автомобиля зимой может привести к поломкам двигателя, рассказал «Радио 1» автоэксперт, руководитель школы контраварийной подготовки Виктор Мартыненко. По его словам, современные автомобили готовы к поездке уже через пару минут.

В современном автомобиле вы можете ехать буквально через пару минут, как запустили мотор. Потому что все достигает нужных значений. Лучше всего прогревается автомобиль тогда, когда начинает ехать на малой скорости, — рассказал Мартыненко.

Автоэксперт отметил, что низкая скорость также позволит избежать заносов во время образования на дорогах тонкой ледяной корки. Он призвал сохранять скорость ниже 40 км/ч.

Ранее Мартыненко рассказал, что автомобилистам не следует покупать подержанные зимние шины, поскольку это большой риск. При выборе резины важно учитывать то, по какой местности будет передвигаться автовладелец.