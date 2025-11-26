День матери
26 ноября 2025 в 16:25

В Госдуме ответили, чем для Европы обернется кража замороженных активов РФ

Депутат Журова: Россия будет судиться с ЕС в случае кражи замороженных активов

Светлана Журова Светлана Журова Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru
Россия будет судиться с Евросоюзом в случае кражи замороженных активов, заявила NEWS.ru заместитель председателя комитета Госдумы по международным делам Светлана Журова. По ее словам, присвоение российских средств создаст крайне негативный прецедент, подрывающий доверие ко всей западной системе. Она отметила, что это решение спровоцирует отток капитала из европейских финансовых институтов в другие юрисдикции.

И США, и ЕС хотят к нашим деньгам иметь какое-то отношение, но многие говорят, что это будет серьезный прецедент. Тогда все будут понимать, что нельзя доверять никакой системе, что, находясь в Европе, деньги потом по любым причинам могут изъять. Значит, деньги из Европы могут переходить в другие финансовые институты, страны, например, на Ближний Восток, в ОАЭ. Я надеюсь, что все-таки в ЕС не осмелятся на этот шаг. Тем более что мы точно пойдем в суд. Ну а как мы это пропустим? Мы просто им позволим это сделать и украсть у нас активы? Ни за что. Это чистое воровство, — высказалась Журова.

Ранее глава комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков заявил, что только решительный ответ со стороны России не даст Евросоюзу возможности присвоить замороженные активы. По его мнению, ни Украина, ни ЕС не стремятся к пониманию мирового порядка, поэтому РФ придется прибегать к силе.

