26 ноября 2025 в 16:28

Элтон Джон рассказал о серьезных проблемах из-за перенесенной инфекции

Daily Mail: Элтон Джон почти ослеп после тяжелой инфекции глаз

Элтон Джон Элтон Джон Фото: White House/Global Look Press
Знаменитый британский музыкант Элтон Джон столкнулся с серьезным ухудшением зрения после перенесенной острой глазной инфекции, сообщает газета The Daily Mail. По информации издания, певец на протяжении более года практически ничего не видел и не мог читать.

Исполнитель признался, что этот сложный период стал для него настоящим жизненным испытанием. 78-летний артист отметил, что в настоящее время проходит восстановление, однако этот процесс проходит очень медленно и потребует значительного времени для полного возвращения зрения пораженному глазу.

Элтон Джон выразил надежду на помощь современной науки, сравнив свою ситуацию с историей борьбы со СПИДом. Музыкант подчеркнул, что сохраняет оптимизм и верит в положительный исход, хотя и понимает необходимость набраться терпения.

Ранее Элтон Джон признался в документальном фильме «Прикосновение к золоту», что после смерти из его тела сделают украшения для близких. Автор хитов «Человек-ракета» и «Ты чувствуешь сегодня любовь?» распорядился, чтобы из его коленных чашечек сделали ожерелье, а сыновья и близкие получили пробирки с его кровью и украшения из праха.

