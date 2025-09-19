Празднование Дня города в Москве
Певец Элтон Джон удивил близких идеями подарков на случай своей смерти

RadarOnline: Элтон Джон после смерти подарит близким украшения из своего праха

Элтон Джон Элтон Джон Фото: Photoagency Interpress/Global Look Press

Певец Элтон Джон признался в документальном фильме «Прикосновение к золоту», что после смерти из его тела сделают украшения для близких, пишет RadarOnline. Автор хитов «Человек-ракета» и «Ты чувствуешь сегодня любовь?» распорядился, чтобы из его коленных чашечек сделали ожерелье, а сыновья и близкие получат пробирки с его кровью и украшения из праха.

Дизайн украшения по просьбе певца выполнил ювелир Тео Феннелла. В начале его сильно удивили пожелания заказчика. Певец хочет, чтобы на украшении из коленей выгравировали надпись «Я больше не буду кланяться ни одному человеку».

Элтон ясно дал понять, что коленные чашечки — это только начало. Он уже говорил, что хочет оставить сыновьям пробирки с кровью и позаботиться о том, чтобы из его праха тоже сделали украшения, — сообщил журналу инсайдер.

В окружении певца отметили, что Элтон Джон считает странные посмертные подарки некими реликвиями, которые позволят ему «остаться в сердцах близких». Сам 78-летний певец спокойно относится к своей смерти и порой бывает «необычайно откровенен» в разговорах о ней.

Ранее стриминговый сервис Paramount+ анонсировал документальный фильм о рок-музыканте Оззи Осборне, умершем в этом году. Съемки начались еще при жизни легенды хеви-метала. Фильм охватит шесть последних лет и прощальный тур музыканта.

