«Отныне выхода нет»: Paramount+ снял фильм об умершем Оззи Осборне

Стриминговый сервис Paramount+ объявил о выходе документального фильма о последних шести годах жизни рок-музыканта Оззи Осборна, передает Variety. Премьерный показ фильма о рок-звезде и основателе группы Black Sabbath под названием «Оззи Осборн: отныне выхода нет» (Ozzy: No Escape from Now) состоится 7 октября.

Издание сообщает, что в киноленте будет показано, как Осборн преодолевал проблемы со здоровьем на пути к прощальному концерту в родном Бирмингеме. Изначально Ozzy: No Escape from Now не планировался как посмертный фильм, музыкант даже успел принять активное участие в его создании. Кинолента содержит интервью с ним самим и членами его семьи, а также кадры с Принцем тьмы (так Осборна называли поклонники и музыкальные критики) в домашней обстановке.

Осборн умер от инфаркта миокарда 22 июля 2025 года. Ему было 76 лет. В качестве причины смерти медики также указали ишемическую болезнь сердца и болезнь Паркинсона, от которой он страдал несколько последних лет. Диагноз ему поставили еще в 2019 году, но публично о болезни музыкант рассказал только четыре года спустя.

Ранее сообщалось о смерти одного из основателей хеви-метал-группы Kick Axe Ларри Гиллстрома. В возрасте 70 лет он скончался от рака. До этого он несколько лет мужественно боролся с болезнью и прекратил гастроли только в 2024 году.