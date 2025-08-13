Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
13 августа 2025 в 19:19

Умер основатель и вокалист известной канадской хеви-метал-группы

Один из основателей хеви-метал-группы Kick Axe Ларри Гиллстром умер от рака

Канадский музыкант Ларри Гиллстром, один из основателей хеви-метал-группы Kick Axe, скончался в возрасте 70 лет, передает Sleazy Roxx. Причиной смерти стал рак. До последних дней он продолжал работать над новым альбомом коллектива.

Ветеран сцены ушел из жизни 4 августа. В Kick Axe он играл на гитаре и клавишах, а также выступал на сцене в качестве бэк-вокалиста. Отмечается, что Гиллстром мужественно боролся с болезнью до самого конца. До 2024 года музыкант активно гастролировал с коллективом.

Канадская группа основали в 1976 году в Реджайне. Коллектив получил известность в 1980-х благодаря мощному звучанию, мелодичным гитарным партиям и альбомам Vices и Welcome to the Club. Музыканты продолжают выступать по сей день.

Ранее на 78-м году жизни ушел из жизни французский писатель Жан-Луи Риге. Автор скончался 7 августа. Риге долгие годы работал нотариусом и преподавал, а литературой плотно занялся лишь после выхода на пенсию. Его произведения, впервые опубликованные в 2012 году, принесли ему ряд престижных премий и признание. Жан-Луи Риге состоял в Союзе писателей Франции.

певцы
группы
артисты
смерти
