Умер основатель и вокалист известной канадской хеви-метал-группы

Канадский музыкант Ларри Гиллстром, один из основателей хеви-метал-группы Kick Axe, скончался в возрасте 70 лет, передает Sleazy Roxx. Причиной смерти стал рак. До последних дней он продолжал работать над новым альбомом коллектива.

Ветеран сцены ушел из жизни 4 августа. В Kick Axe он играл на гитаре и клавишах, а также выступал на сцене в качестве бэк-вокалиста. Отмечается, что Гиллстром мужественно боролся с болезнью до самого конца. До 2024 года музыкант активно гастролировал с коллективом.

Канадская группа основали в 1976 году в Реджайне. Коллектив получил известность в 1980-х благодаря мощному звучанию, мелодичным гитарным партиям и альбомам Vices и Welcome to the Club. Музыканты продолжают выступать по сей день.

