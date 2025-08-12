Во Франции скончался известный писатель Писатель Жан-Луи Риге ушел из жизни в возрасте 78 лет

На 78-м году жизни скончался известный французский литератор Жан-Луи Риге, сообщает La Republique. Информацию о смерти писателя подтвердил национальный сервис некрологов. Он умер еще 7 августа.

Родившийся в 1947 году в Мирабо, Риге получил юридическое образование и долгие годы практиковал как нотариус, параллельно занимаясь преподавательской деятельностью в парижском центре профобразования. Лишь выйдя на заслуженный отдых, он смог полностью сосредоточиться на литературном творчестве.

Его дебютные работы — стихи, эссе и проза — увидели свет в 2012 году. За последующие годы Риге удостоился нескольких престижных литературных премий, активно публиковался в различных изданиях, состоял в Союзе писателей Франции и участвовал в работе жюри профессиональных литературных конкурсов.

Ранее в США скончалась известная писательница Сара Бингхэм, известная под творческим псевдонимом Сэлли. Со слов ее племянницы Клары, 88-летняя автор умерла от инсульта. За свою долгую творческую карьеру Бингхэм создала два автобиографических произведения, семь романов, множество рассказов и пьес.