Инсульт оборвал жизнь американской писательницы

В США ушла из жизни писательница Сара «Сэлли» Бингхэм, ей было 88 лет, сообщает The New York Times со ссылкой на заявление ее племянницы Клары. Отмечается, что причиной смерти стал инсульт.

Сара Бингхэм написала две книги-мемуара, семь романов, а также выпускала сборники с рассказами и пьесы. Первую книгу она опубликовала еще в 1960 году. По ее произведениям ставят постановки в театрах США. Среди них — спектакль о Елене Блаватской «Опасная личность». Женщина потеряла обоих братьев еще в юности, а в 2017-м году трагически погиб ее младший сын — он насмерть замерз в горах.

