Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
Атаки ВСУ на Россию
08 августа 2025 в 17:55

Инсульт оборвал жизнь американской писательницы

Американская писательница Сэлли Бигнхэм умерла от инсульта

Фото: Shutterstock/FOTODOM

В США ушла из жизни писательница Сара «Сэлли» Бингхэм, ей было 88 лет, сообщает The New York Times со ссылкой на заявление ее племянницы Клары. Отмечается, что причиной смерти стал инсульт.

Сара Бингхэм написала две книги-мемуара, семь романов, а также выпускала сборники с рассказами и пьесы. Первую книгу она опубликовала еще в 1960 году. По ее произведениям ставят постановки в театрах США. Среди них — спектакль о Елене Блаватской «Опасная личность». Женщина потеряла обоих братьев еще в юности, а в 2017-м году трагически погиб ее младший сын — он насмерть замерз в горах.

Ранее стало известно, что на Украине на 82-м году жизни умер советский аниматор Александр Мухин. Причина и подробности смерти неизвестны. Среди его наиболее известных работ мультфильм «Как кошечка и собачка мыли пол», а также мультсериалы «Алиса в Стране чудес» и «Доктор Айболит».

До этого стало известно, что в США в возрасте 84 лет умерла мать голливудского актера Брэда Питта — Джейн Этта Питт. Это произошло еще 5 августа. Причины смерти не раскрываются.

США
писатели
смерти
авторы
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Осень на пороге: +15, холодные ночи вместо адской жары: погода в августе
Названа дата возможной встречи Путина и Трампа
Семьи с детьми принудительно эвакуируют из подконтрольных Киеву частей ДНР
Опубликовано видео с моментом обрыва канатной дороги в Нальчике
«Ждите британца»: легкоатлет Чернухин готов повторить скандальную выходку
Стало известно, с кем Путин обсудил встречу со спецпосланником Трампа
Вырытый украинским военным окоп в Курской области стал его могилой
Зачистка котла, джокер Белоусова: ситуация на фронтах СВО вечером 8 августа
Российская гимнастка установила необычный мировой рекорд на Северном полюсе
Как накопить на мечту без стресса?
Росстат: реальные доходы россиян выросли на 7,8%
Куда сходить в Москве в выходные 9–10 августа: фестиваль цветов и роботы
В алом Галилейском море обнаружили предвестие конца света
После зачетов в институте МВД в больницу попал 21 человек
Букингемский дворец анонсировал обращение Карла III к нации
СК возбудил дело после нападения на съемочную группу ВГТРК в Москве
Известная актриса стала жертвой алчного таксиста-вымогателя
«Три года прожили без бабл-ти»: задержан унизивший блокадников блогер
«Из больницы папа волен ехать, куда хочет»: сын Краско о слухах про хоспис
Не дай попить крови! Где водятся клещи и как защититься от их укуса?
Дальше
Самое популярное
Все тайны «охоты» на Берию: жизнь, власть и расстрел
История

Все тайны «охоты» на Берию: жизнь, власть и расстрел

Дроны ВСУ атаковали Сочи 8 августа: что с туристами, эвакуация, жертвы
Россия

Дроны ВСУ атаковали Сочи 8 августа: что с туристами, эвакуация, жертвы

Кефте — сочные котлетки по-турецки: просто, вкусно и быстро
Общество

Кефте — сочные котлетки по-турецки: просто, вкусно и быстро

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.