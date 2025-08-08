Умер автор мультсериала «Доктор Айболит»

На Украине умер советский аниматор Александр Мухин на 82-м году жизни, сообщает aif.ru. Причина и подробности смерти неизвестны. Среди его наиболее популярных работ мультфильмы «Как кошечка и собачка мыли пол» и «Алиса в Стране чудес» и мультсериал «Доктор Айболит».

Мухин родился в июле 1944 года. Он окончил Художественно-промышленное училище в Киеве, а затем отучился на факультете журналистики Киевского университета. С 1976-го Мухин работал в качестве оператора и аниматора на студии «Киевнаучфильм».

