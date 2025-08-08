Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Умер автор мультсериала «Доктор Айболит»

В возрасте 81 года умер советский аниматор Александр Мухин

На Украине умер советский аниматор Александр Мухин на 82-м году жизни, сообщает aif.ru. Причина и подробности смерти неизвестны. Среди его наиболее популярных работ мультфильмы «Как кошечка и собачка мыли пол» и «Алиса в Стране чудес» и мультсериал «Доктор Айболит».

Мухин родился в июле 1944 года. Он окончил Художественно-промышленное училище в Киеве, а затем отучился на факультете журналистики Киевского университета. С 1976-го Мухин работал в качестве оператора и аниматора на студии «Киевнаучфильм».

Ранее сообщалось, что в Стамбуле умер певец и композитор Сельчук Алагез. Музыкант, получивший популярность в 1960–1970-х годах, скончался в день своего 81-го дня рождения. Артист ушел из жизни в госпитале, куда поступил из-за резкого ухудшения здоровья. Точная причина смерти не называется.

До этого стало известно, что в США в возрасте 84 лет умерла мать голливудского актера Брэда Питта — Джейн Этта Питт. Племянница артиста Сидни Питт пояснила, что это произошло еще 5 августа. Причины смерти не раскрываются. Девушка назвала свою бабушку одаренной художницей.

