Брэд Питт остался без матери

В США в возрасте 84 лет умерла мать голливудского актера Брэда Питта — Джейн Этта Питт, сообщила племянница артиста Сидни Питт в Instagram (деятельность в РФ запрещена). По ее словам, это произошло еще 5 августа. Причины смерти не раскрываются.

Мы не были готовы к твоему уходу, но прощание с тобой становится немного легче от мысли, что ты наконец сможешь снова петь, танцевать и рисовать, — говорится в публикации.

Сидни Питт назвала свою бабушку одаренной художницей. Она подчеркнула, что любовь к искусству и рисованию позволила ей установить крепкую связь с внуками.

Джейн Этта Питт родилась в Мемфисе (штат Теннесси) и работала в начальной школе. Помимо Брэда Питта, в семье было еще двое детей: сын Даг и дочь Джулия. Родители артиста старались избегать внимания прессы, но иногда сопровождали знаменитого сына на красных дорожках.

