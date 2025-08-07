Легендарный джазмен скончался в 88 лет Джазмен Палмиери умер на 89-м году жизни после болезни

Пионер латиноамериканского джаза Эдди Палмиери умер на 89-м году, сообщает издание The Guardian. По словам его дочери, музыкант скончался у себя дома в Нью-Джерси. Причиной стала продолжительная болезнь.

Пианист, композитор и руководитель оркестра стал первым латиноамериканцем, получившим премию «Грэмми» в 1975 году за альбом The Sun of Latin Music. За свою карьеру он выпустил почти 40 альбомов. Палмиери работал с такими известными музыкантами, как басист Исраэль Качао Лопес, трубач Альфредо Шоколад Арментерос и тромбонист Льюис Хан.

До этого в Дании на 93-м году скончалась режиссер и телеведущая Эльза Лидегаард. Она также реализовала себя как писательница, кинодокументалист и путешественница. Особую известность получили ее документальные фильмы и путевые очерки, вдохновленные экспедициями в Африку и Патагонию.

Ранее дочь народного артиста России Владимира Сафронова рассказала, что причиной смерти отца стала остановка сердца. Актер театра и кино умер 5 августа в возрасте 84 лет.