Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
Атаки ВСУ на Россию
06 августа 2025 в 20:20

Дочь Владимира Сафронова озвучила причину смерти отца

Юлия Сафронова назвала причиной смерти отца остановку сердца

Владимир Сафронов Владимир Сафронов Фото: Владимир Федоренко / РИА Новости

Остановка сердца стала причиной смерти народного артиста России Владимира Сафронова, сообщила ТАСС его дочь Юлия Сафронова. Актер театра и кино умер 5 августа в возрасте 84 лет.

Владимира Алексеевича не стало вчера вечером. Очень неожиданно и скоропостижно. Видимо, от остановки сердца, — отметила женщина.

Она также назвала его невероятно честным человеком, который очень любил свое дело и своих студентов. По словам Юлии, отец также обожал свою семью: жену, детей, внуков и правнуков.

О смерти Сафронова сообщили в пресс-службе Малого театра. Представители театра назвали его уход из жизни печальной новостью. Представители Малого театра выразили глубочайшие соболезнования родственникам и близким Сафронова от имени всего коллектива. О дате и месте прощания станет известно позже.

Сафронов играл в театре, вел программы молодежной редакции Центрального телевидения Гостелерадио СССР, посвященные армейской тематике. Особенно он запомнился по передачам «Впрок» и «Экспертиза». Также актер снялся в мелодраме «Осенние свадьбы», сериале «Звезда эпохи» и других.

актеры
культура
происшествия
смерти
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
HR-эксперт раскрыла секрет огромных тестовых заданий при трудоустройстве
СБУ намеревается сорвать размещение российских ракет в Белоруссии
Моральный дух младших офицеров украинской армии стремительно падает
Продюсер назвала российских артистов, заменивших звезд Запада
Роскомнадзор отказался раскрыть тайны «Жужжалки»
Соцфонд раскрыл, сколько россиян получают пению
Юрист рассказал, можно ли привезти из заграничной поездки пушистого друга
SHOT: жители Новороссийска проснулись от громких взрывов
«Это огромнейшая аномалия»: Вильфанд подвел температурные итоги июля по РФ
Россиянам объяснили, как избежать блокировки банковских переводов
Новые правила платного высшего образования вступают в силу 1 сентября
«Не подлежит разглашению»: британский адвокат расскажет миру о пришельцах
Мамиашвили раскрыл подробности свадьбы дочери с хоккеистом «Трактора»
Стало известно, как аннулировать взятый мошенниками кредит
Экс-замглавы Росгвардии останется в СИЗО
Трамп рассказал, почему не торопится применять к России санкции
Белорусская туристка погибла при сплаве в Бурятии
Пыльца сегодня в Москве: прогноз SILAM на 7 августа, дожди и аллергены
Специалисты оценили опасность извержения Ключевского вулкана
В Новороссийске объявили тревогу из-за безэкипажных катеров
Дальше
Самое популярное
Лечо на зиму просто и быстро: рецепт за 30 минут!
Общество

Лечо на зиму просто и быстро: рецепт за 30 минут!

Посеяла в августе, алые свечки горят до октября! Чудо-многолетник для сада
Общество

Посеяла в августе, алые свечки горят до октября! Чудо-многолетник для сада

Наступление ВС РФ на Харьков 5 августа: сдача города, проклятие Зеленского
Россия

Наступление ВС РФ на Харьков 5 августа: сдача города, проклятие Зеленского

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.