Дочь Владимира Сафронова озвучила причину смерти отца

Остановка сердца стала причиной смерти народного артиста России Владимира Сафронова, сообщила ТАСС его дочь Юлия Сафронова. Актер театра и кино умер 5 августа в возрасте 84 лет.

Владимира Алексеевича не стало вчера вечером. Очень неожиданно и скоропостижно. Видимо, от остановки сердца, — отметила женщина.

Она также назвала его невероятно честным человеком, который очень любил свое дело и своих студентов. По словам Юлии, отец также обожал свою семью: жену, детей, внуков и правнуков.

О смерти Сафронова сообщили в пресс-службе Малого театра. Представители театра назвали его уход из жизни печальной новостью. Представители Малого театра выразили глубочайшие соболезнования родственникам и близким Сафронова от имени всего коллектива. О дате и месте прощания станет известно позже.

Сафронов играл в театре, вел программы молодежной редакции Центрального телевидения Гостелерадио СССР, посвященные армейской тематике. Особенно он запомнился по передачам «Впрок» и «Экспертиза». Также актер снялся в мелодраме «Осенние свадьбы», сериале «Звезда эпохи» и других.