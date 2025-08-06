Умерла журналистка и режиссер Эльза Лидегаард

В Дании на 93-м году жизни скончалась режиссер и телеведущая Эльза Лидегаард. Она также реализовала себя как писательница, кинодокументалист и путешественница, сообщает «Российская газета».

Профессиональный путь Лидегаард начался в 1953 году на Гренландском радио, а с 1969 по 1996 год она стала голосом Датского радио, создав более 150 программ о культуре и литературе. Особую известность получили ее документальные фильмы и путевые очерки, вдохновленные экспедициями в Африку и Патагонию.

Национальная премия, которой была удостоена Лидегаард, стала признанием ее вклада в датскую журналистику и документалистику. Ее работы отличались глубиной исследования и особым авторским стилем, сочетавшим профессиональную точность с художественным видением.

Ранее появилась информация, что на 96-м году жизни скончалась писательница Софья Прокофьева. Ее книги переведены на десятки языков, воспитали несколько поколений читателей, а экранизации произведений до сих пор остаются популярными. По ее сценариям сняты мультфильмы и художественные фильмы, включая культовый «Пока бьют часы».