Легендарный турецкий артист умер в день своего рождения

07 августа 2025 в 17:21

В Стамбуле умер певец и композитор Сельчук Алагез, сообщает Т24. Музыкант, получивший популярность в 1960–1970-х годах, умер в день своего 81-го дня рождения.

Артист ушел из жизни в госпитале, куда поступил из-за резкого ухудшения здоровья. Точная причина смерти не называется.

Сельчук Алагез родился в 1944 году в Стамбуле. Впервые заявил о себе как о музыканте в 1960-х годах. Позже он вместе с братьями и сестрой собрал собственную группу. Коллектив принял участие в проходившем в Афинах международном музыкальном конкурсе.

Некоторые произведения Алагеза стали саундтреками к сериалам. Музыкант и сам попробовал себя на актерском поприще и снялся в нескольких фильмах.

Ранее стало известно, что в США в возрасте 84 лет умерла мать голливудского актера Брэда Питта — Джейн Этта Питт. Племянница артиста Сидни Питт пояснила, что это произошло еще 5 августа. Причины смерти не раскрываются. Девушка назвала свою бабушку одаренной художницей. Она подчеркнула, что любовь к искусству и рисованию позволила ей установить крепкую связь с детьми и внуками.

