Легендарный турецкий артист умер в день своего рождения Турецкий певец Сельчук Алагез умер в возрасте 81 года

В Стамбуле умер певец и композитор Сельчук Алагез, сообщает Т24. Музыкант, получивший популярность в 1960–1970-х годах, умер в день своего 81-го дня рождения.

Артист ушел из жизни в госпитале, куда поступил из-за резкого ухудшения здоровья. Точная причина смерти не называется.

Сельчук Алагез родился в 1944 году в Стамбуле. Впервые заявил о себе как о музыканте в 1960-х годах. Позже он вместе с братьями и сестрой собрал собственную группу. Коллектив принял участие в проходившем в Афинах международном музыкальном конкурсе.

Некоторые произведения Алагеза стали саундтреками к сериалам. Музыкант и сам попробовал себя на актерском поприще и снялся в нескольких фильмах.

