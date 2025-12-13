Столкновение на трассе унесло жизни водителя Honda и двух пассажиров Kia Водитель и два пассажира погибли при столкновении Honda и Kia в Кузбассе

Водитель и два пассажира погибли, еще один человек получил травмы в результате ДТП на трассе Бийск — Мартыново — Кузедеево в Новокузнецком округе Кемеровской области, передает пресс-служба ГУ МВД России по региону. По данному факту возбуждено уголовное дело о нарушении ПДД.

В результате автоаварии погиб 44-летний водитель Honda и два пассажира автомобиля Kia в возрасте 37 лет и 41 года. Кроме того, в больницу с травмами различной степени тяжести доставлена пассажирка Honda, — сказано в сообщении.

По данным ведомства, 40-летний водитель автомобиля Kia Sorento, двигаясь в направлении Новокузнецка, не справился с управлением и выехал на встречную полосу, где столкнулся с кроссовером Honda Crossroad. Ему грозит семь лет лишения свободы.

