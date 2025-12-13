Водитель иномарки сбил трех пешеходов и попал на видео Водитель Volkswagen скрылся после наезда на трех пешеходов в Калининграде

Водитель Volkswagen сбил трех пешеходов в Калининграде и скрылся, передает пресс-служба региональной прокуратуры. По данным ведомства, инцидент произошел на улице Горького 12 декабря 2025 года около 23:00. Возбуждено уголовное дело.

Прокуратура Ленинградского района города Калининграда признала законным возбуждение уголовного дела по п. «б» ч. 2 ст. 264 УК РФ по факту ДТП на улице Горького в Калининграде, — сказано в сообщении.

По данным ведомства, двум пешеходам причинен тяжкий вред здоровью, они госпитализированы. Третьему пострадавшему нанесены ушибы.

До этого стало известно, что водитель, который скрылся с места смертельного ДТП с велосипедистом в Каменском районе Свердловской области, был найден и задержан. Им оказался 20-летний житель региона, находившийся за рулем автомобиля Skoda Octavia в состоянии алкогольного опьянения.

Ранее бетономешалка задавила россиянку на зебре. Инцидент случился на Сетевой улице в Шушарах в Санкт-Петербурге. Пенсионерка переходила дорогу по нерегулируемому пешеходному переходу, когда водитель грузовика не заметил ее и совершил наезд. Женщина умерла на месте. Позже инспекторы выяснили, что только в этом году водитель бетомешалки нарушил ПДД 11 раз.