Сагалова ответила на слухи о кастинге Карауловой на роль Светы Букиной

Актриса Сагалова: Караулова не могла проходить кастинг на роль Светы Букиной

Дарья Сагалова Дарья Сагалова Фото: Anatoly Lomokhov/Global Look Press
Актриса Дарья Сагалова заявила в разговоре с NEWS.ru, что певица Юлианна Караулова не могла проходить кастинг на роль Светы Букиной в 2005 году. Артистка считает историю, рассказанную певицей, байкой.

Я вообще не слышала, чтобы Юлианна Караулова проходила кастинг на эту роль, мне кажется, это какая-то байка. По-моему, ее как артистки тогда еще не было в принципе, Юлианну не могли утвердить и даже пригласить на пробы на эту роль, — отметила Сагалова.

Караулова в 2024 году рассказывала на «Шоу Воли», что она прошла кастинг на роль Светы Букиной раньше, чем Дарья Сагалова, и ее якобы утвердили. Продюсерам, по словам певицы, нравилось, что у нее есть бэкграунд — участие в реалити «Фабрика звезд», которое ее прославило. Но артистка не смогла принять участие в съемках, так как у нее был контракт с другим проектом.

Ранее Караулова призналась, что зря увеличивала губы у косметолога. При этом она отметила, что положительно относится к косметологии.

