«Нас ничего не объединяет»: Сагалова о «Счастливы вместе», браке и кино

14 декабря актриса Дарья Сагалова отмечает юбилей. Многие помнят ее по роли Светы Букиной в сериале «Счастливы вместе». Сейчас Дарья — счастливая мама трех дочерей, жена и хореограф в своем детском театре танца. Как Сагалова получила знаковую роль в сериале, почему отказалась сниматься в «Букиных» и что может доверить только своим детям — в интервью NEWS.ru.

Про первую роль в театре и работу со Спартаком Мишулиным

— Вы еще в школе попали в мир театрального искусства. Помните ли вы момент, когда вас утвердили в спектакль «Золушка», а потом в «Щелкунчика»? Вы сразу поняли, что сцена — это ваше?

— Когда я училась в 11 классе, выступала в одном танцевальном конкурсе. Там на меня обратил внимание директор Государственного театра киноактера Олег Бухтин и предложил роль в спектакле «Золушка». Правда, мы его не поставили и не выпустили. Зато через месяц, может, полтора он пригласил меня в спектакль «Щелкунчик» на роль принцессы Мари. На первой репетиции ставили танец, поскольку я танцую с детства, смогла продемонстрировать свой профессионализм в хореографии.

Тогда я поняла, что сцена — это моя стихия. В шесть-семь лет, когда начала танцевать, я показывала эмоции с помощью движений, теперь к движениям добавились слова. Я почувствовала, что мне на сцене в качестве актрисы очень комфортно.

— Почему вы в итоге поступили не в театральный, а в Московский государственный университет культуры и искусств (МГУКИ) на хореографа-постановщика?

— Я тогда не была уверена, что актерство — это мое, и что я в этой сфере надолго. Танцевала я с самого детства, в будущем мечтала о своем шоу-балете или школе танцев. И, кстати, моя мечта сбылась (сейчас у Дарьи свой театр танца. — NEWS.ru).

— Помните ли вы свою первую работу в кино? Как это было, что тогда чувствовали, когда работали на площадке?

— Это был полный метр, фильм назывался «На реке Девице». Это была последняя работа Спартака Мишулина. Там снимались Владимир Конкин, Галина Польских, которая играла роль моей мамы. И я — неопытная 17-летняя девчонка в окружении плеяды великих артистов.

Я благодарна им за то, что они мне помогали, поддерживали: учили, как держаться в кадре, играть, чем крупный план отличается от среднего. Они меня буквально взяли за руку и ввели в профессию. Я ловила каждый их жест, фразу, взгляд. После того как проект закончился, мне захотелось еще больше сниматься.

Дарья Сагалова Фото: Alexander Keltik/Global Look Press

О сериале «Счастливы вместе» и отношениях с коллегами

— В Сети пишут, что вы случайно попали в сериал «Счастливы вместе». Как было на самом деле?

— Попала я в этот сериал, конечно же, не случайно. Так пишут, скорее всего, потому что я, можно сказать, забежала на кастинг, ни на что не рассчитывая. Тогда, в 2005 году, я давно не ходила по кастингам, играла в театре киноактера в пьесе «Мера за меру» по Уильяму Шекспиру роль монахини Изабеллы. Режиссером спектакля был Игорь Яцко, который пришел к нам из театра «Школа драматического искусства» Анатолия Васильева. Мне было в то время не до сериальчиков. В театре шла сложная работа.

Но чтобы не обижать своего агента, я пошла на кастинг в сериал «Счастливы вместе». Там на площадке увидела Сашу Якина (в сериале он сыграл Рому Букина, младшего брата Светки. — NEWS.ru). Он в тот момент тоже пришел на пробы. Нас поставили в кадр вместе. Спокойно и без нервов мы что-то показали.

Через день-два мне перезвонили и сказали, что я утверждена на роль. Думаю, может, еще потому, что была в рваных джинсах, где дырок было больше, чем самих джинсов.

Помню, что меня очень сильно напугал контракт той степенью ответственности, которая передо мной стояла, количеством съемочных дней, занятостью. Сама роль была провокационной для меня. Плюс мне рассказали, какой грандиозный пиар планирует студия Sony Pictures (правообладатели идеи оригинального американского сериала «Женаты с детьми». — NEWS.ru).

Но меня убедили представители Sony Pictures и Тимур Вайнштейн, который был одним из продюсеров «Счастливы вместе», подписать контракт. Я благодарна им за это. В итоге оказалось, что я приняла правильное решение.

— Роль Светы Букиной можно назвать актерским вызовом?

— Конечно, это был актерский вызов. И я говорю не только про подачу. Мы снимали в течение 9–10 месяцев по 12–20 часов шесть дней в неделю. Это было физически тяжело. Меня пугало в процессе, что ко мне привяжется образ глуповатой блондинки. Я боялась, что после проекта мне никто ничего серьезного не предложит. Но в итоге я приняла этот вызов и благодарна судьбе.

Александр Якин, Наталья Бочкарева, Виктор Логинов и Дарья Сагалова в сериале «Счастливы вместе» Фото: Комсомольская правда/PhotoXPress/Legion Media

— После того как вы закончили сниматься в проекте, как часто вам предлагали сыграть героинь, похожих на Свету Букину?

— После съемок мне очень часто поступали предложения сыграть именно таких девушек, но в других предполагаемых обстоятельствах. Сценарии приходили каждый день по несколько штук. И я отказывалась. Боялась, что дальше только такие роли и будут предлагать. Но именно потому, что я не соглашалась, чуть позже стали приходить другие сценарии.

— Общаетесь ли вы сейчас с коллегами по сериалу или нет?

— На данный момент мы не общаемся с ребятами. Думаю, потому что мы нигде вместе не снимаемся и не играем в театре. То есть нас сейчас ничего не объединяет. Но, несмотря на это, я точно знаю, что в любой момент, если мне нужна будет помощь, я смогу ребятам позвонить, и они помогут. Я отношусь к ним не как к коллегам, мы ведь столько времени провели на съемках вместе, скорее, они для меня родственники. Мы знаем, что есть друг у друга.

Почему Сагалова отказалась от съемок в «Букиных»

— Вы сейчас редко снимаетесь, говорят, что сделали выбор в пользу семьи, это правда?

— Снимаюсь редко, потому что предлагают мало хорошего материала. У меня есть возможность выбирать, работать не из-за денег, а для удовольствия. Я не сознательно ушла из профессии, топнув ножкой. Так сложились обстоятельства. Меня никто не ставил перед выбором — либо карьера, либо семья. Так получилось органически. Я с детства знала, что если в будущем встанет вопрос, я однозначно предпочту семью карьере.

— Вы говорили, что отказались от роли Светы в новых «Букиных», но после испытывали депрессивное состояние. Вам не понравилась роль? Что вас так расстроило, когда вы отказались?

— Я отказалась, потому что не нашла этот сценарий интересным, современным. Роль Светки была прописана, на мой взгляд, плохо и неуважительно не только по отношению к героине, но и к зрителям, которые будут это смотреть. Я давно перевернула эту страницу и оставила в своей памяти только самые приятные воспоминания о том времени и той роли. Она была современна на тот момент.

Я не впала в депрессию, скорее, расстроилась из-за того, что не получится снова сыграть вместе с ребятами, скучаю по той атмосфере, которая была когда-то на съемках «Счастливы вместе». Во мне проснулась ностальгия. Но в итоге я действовала не на эмоциях, разумно подошла к решению вопроса.

Дарья Сагалова Фото: Persona Stars/legion-media.ru

— Вы открыли детский театр танца в 2009 году. Скажите, преподаете ли вы там сейчас? Какие танцевальные направления могут освоить дети?

— Я преподаю, делаю постановки и даже разрабатываю дизайн костюмов. Наши ученики выступают на различных концертных площадках Москвы. Я часто езжу с ними, стою за кулисами, поддерживаю. У нас в школе нет разделений на конкретные направления. Я называю то, что мы преподаем, эстрадным танцем, который объединяет разные жанры. Поэтому у нас можно научиться всему. Мы учим детей не просто осваивать движения и связки, при регулярных тренировках этому невозможно не научиться, а учим психологической составляющей. То есть как раскрепоститься и не бояться сцены.

«Прежде всего полюбила мужа как человека»

— У вас три дочери (Елизавете — 14 лет, Стефании — 10 лет, Милане — шесть лет. — NEWS.ru). Скажите, выработали ли вы свою систему воспитания для девочек? Занимаются ли они танцами? Если захотят стать актрисами, не будете препятствовать?

— У нас классическое воспитание. Мы учим девочек, что важны честь, достоинство, уважение к людям независимо от возраста, расы и вероисповедания. Дочери занимаются танцами в моей студии.

Из всех троих, пожалуй, средняя, Стефания, хочет стать актрисой. Во всяком случае ей очень нравится работать на канале «Карусель», где она ведет программу «Еда как в сказке». Сейчас очень ждет, когда ей предложат пройти пробы в кино, причем сразу на главную роль. Для нее, как она говорит, роль может быть только «главная или заглавная». В будущем я поддержку девочек, какую бы профессию они ни выбрали. Неважно, будут ли актрисами, юристами, строителями или даже электриками.

Дарья Сагалова с мужем Фото: Persona Stars/legion-media.ru

— Чему вы учитесь у своих детей?

— У своих детей мы учимся быть родителями, и не просто родителями, а друзьями. Поскольку я много работаю с детьми, то изучила все трендовые мультики, музыку, блогеров. Даже танцы, которые сейчас снимают для рилсов. У своей старшей дочери Лизы учусь подбирать одежду. Она очень часто, когда мы идем по магазинам, находит мне «лук» как настоящий стилист. У нее дар подбирать вещи, классно сочетать их между собой. Вполне возможно, в будущем это может стать ее профессией.

— Вы рассказывали, что изначально с мужем были друзьями (Дарья вышла замуж в 2011 году. — NEWS.ru), и только потом у вас завязались отношения. Секрет крепкого брака именно в том, что отношения начинаются с дружбы, не со страсти?

— Мы с мужем вместе уже 15 лет и по-прежнему остаемся лучшими друзьями. Психологами давно доказано, что самые крепкие браки те, которые переросли из дружбы в любовь.

Я не могу сказать, что изначально у нас была просто дружба и никакой химии. У нас была взаимная симпатия, химия, которую мы «прикрывали» дружбой. Я прежде всего полюбила мужа как человека, потом — как мужчину. Я долго боялась перейти на новый этап в наших отношениях. Потому что бывает так, что люди влюбляются, женятся, потом расходятся, и дружба теряется. И боялась ее потерять.

Поэтому прежде чем мы решили, что будем вместе, договорились, что навсегда, что бы ни случилось, останемся лучшими друзьями. Сейчас мы делимся друг с другом секретами, мечтами, идеями и знаем, наверное, друг друга лучше, чем наши родители.

